Оце так сюрприз! Ембер Герд випорожнилася на ліжко Джонні Деппа заради жарту

Щодня про колишню Деппа з'являють нові та неочікувані подробиці

Ембер Герд влаштувала невдалий розіграш для Джонні Деппа / Фото: Pinterest

Про найнеприємніший епізод сімейного життя Ембер Герд та Джонні Деппа, які ніяк не можуть звести кінці з кінцями у суді, розповів охоронець зірки "Піратів Карибського моря". Він підтвердив, що акторка справді випорожнилася на ліжко ексчоловіка, але назвала це "невдалим розіграшем, який пішов не за планом".

Охоронець Деппа Старлінг Дженкінс заявив під присягою у суді, що інцидент стався у квітні 2016 року, пише Insider.

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Тоді Ембер збиралась на фестиваль "Коачелла" після святкування свого 30-річчя. Охоронець пригадує, що акторка сама в один момент розповіла йому про такий шокуючий сюрприз, який вона залишила на ліжку Джонні перед від'їздом. Але він подумав, що це жарт.

Коли ж Депп побачив фекалії та почав допитувавти Герд, та сказала йому, що це все зробили...собаки! Проте ані актор, ані його співробітники в цю історію не повірили. Адже у експодружжя на той момент було лише два маленьких йоркширських тер'єри і цей "сюрприз на ліжку" був занадто великий для песиків.

Ембер Герд та Джонні Депп / Фото: Getty Images

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Моєю першою реакцією на це був сміх. Це було так незвично, так дивно і гротескно, що я міг тільки сміятися, — пригадав актор у суді.

Також охоронець Деппа розповів, що під час однієї зі сварок Ембер викинула з балкона гаманець Джонні, в якому були його гроші, кредитні картки та документи. Внаслідок Дженкінсу довелося бігти на вулицю та викуповувати гаманець зірки в безхатька, який тоді вже його підібрав.

Шлюборозлучний процес Деппа та Герд

Актори розлучилися у 2016 році, після чого Ембер заявила про домашнє насильство з боку Джонні. Водночас сам актор звинувачує екскохану у наклепі.

Судові баталії артистів сильно вдарили по кар'єрі Деппа та Герд. Актор втратив декілька великий ролей у кіно. Водночас саму Ембер можуть забрати з фільму "Аквамен". Так, петиція проти її участі вже набрала понад три мільйони підписів.

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Нагадаємо, нещодавно судовий психолог Шеннон Каррі, яка присутня на засіданнях експари, виявила в Ембер Герд два психологічні розлади.