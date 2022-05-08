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Ось це так сюрприз! Музиканти культового рок-гурту U2 заспівали для українців прямо у метро Києва

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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8 травня, 15:12
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Легендарні Боно і Едж з ірландського колективу виступили на станції метро "Хрещатик". Такого ніхто не очікував!
Музиканти з U2 дали мініконцерт на станції метро "Хрещатик".
Музиканти з U2 дали мініконцерт на станції метро "Хрещатик". / Фото: Скріншот із відео

Соліст легендарного рок-гурту U2 Боно один з перших підтримав український народ та гостро розкритикував президента країни-агресорки, назвавши його "психом". Також колектив взяв участь у зборі коштів для України та присвятив хоробрим українцям пісню.

Але це ще не все. Як стало відомо, музиканти з U2 Боно та Едж приїхали в столицю України та дали мініконцерт на станції метро "Хрещатик". Відео з їхнього виступу зараз активно публікують у Мережі та Telegram-каналах.

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Музиканти об'єднуються заради України. Разом ми переможемо. Спасибі, містер Боно, – повідомляється на Instagram-сторінці help_ukraine_center.

Зазначається, що виступ музикантів став справжньою несподіванкою для всіх українців, які опинилися на той момент в підземці. Про такий концерт нікому не було відомо. Тож сюрппиз від U2 вдався!

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Артисти виконали відомі хіти гурту, а також улюблену всіма пісню With or without you.

Також повідомляють, що легендарні музиканти "запалювали" на станції метро разом з фронтмен гурту "Антитіла" Тарасом Тополію, який зовсім нещодавно записав пісню дуетом з Едом Шираном.

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Коротко про U2

Ірландський рок-гурт – світовий рекордсмен за кількістю отриманих нагород премії "Греммі". На їхньому рахунку 22 статуетки! Також колектив посідає 22 місце у списку "100 найбільших виконавців усіх часів" за версією популярного журналу The Rolling Stone.

U2
U2

Приїзд музикантів з U2 став такою самою несподіванкою, як і приїзд голлівудської акторки Анджеліни Джолі до Львова.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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