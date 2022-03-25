Ось так неочікуваність! Подруга Алли Пугачової заговорила про її таємне повернення до Росії

Після нападу РФ на Україну Примадонна разом з сім'єю раптово поїхала до Ізраїлю. Однак фанатів вона запевняла, що скоро повернеться

Хрещена мама Лізи та Гаррі натякнула на повернення Алли Пугачової до РФ / Фото: instagram.com/maxgalkinru

Рівно місяць тому, коли Росія вторглася вУкраїну, Алла Борисівна з Максимом Галкіним та дітьми поїхали за кордон нібито на канікули. Ніяких коментарів з цього приводу зіркове подружжя не давало, також вони не з'являлись в Мережі.

Подейкують, що Пугачова та Галкін і зовсім не збираються повертатись до РФ. Ба більше, вони нібито готуються стати громадянами Ізраїлю.

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Втім, близькі Примадонни не вірять у те, що вона наважилася емігрувати. Окрім того, подруга артистки Міла Ставицька, яка є хрещеною мамою Лізи та Гаррі, ненароком натякнула, що зірка тишком-нишком могла приїхати вже назад.

Я не в курсі, де Алла та Максим. Звісно, ​​вони повернуться із відпочинку. Алла Борисівна дуже любить Росію. І, може, вона вже тут, на батьківщині, – припустила Ставицька, повідомляють росЗМІ.

Тим часом у розкішному замку Галкіна та Пугачової не помітно жодних ознак присутності зіркового сімейства. Більше того, повідомляють, що зараз у маєтку залишилися лише охоронці, які стежать за тим, щоб не пробрались злодії.

Нагадаємо, Максим Галкін одним із перших серед російських знаменитостей прокоментував війну в Україні. Після цього концерти гумориста стали забороняти в РФ, також його хочуть позбавити державних звань та нагород.

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Сам Галкін не збирається відмовлятися від своїх слів на підтримку України. На критику підписників він відповідає, що має право на свою думку, навіть якщо вона не подобається державі.

До речі, раніше Сергій Сосєдов запропонував "вигнати" Пугачову та Галкіна з їхнього замку і "націоналізувати" його.

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