Війна з Мадонною, бійка з фанатом та наркотики: ТОП-скандали іменинника 50 Cent

Американський репер часто потрапляє на перші сторінки таблоїдів. У день народження артиста сайт "Сегодня" згадав, чим він прославився, окрім музики

50 Cent – 46 років! / Фото: Getty Images

Сьогодні Кертіс Джексон (справжнє ім'я 50 Cent) відзначає своє 47-річчя. Дитинство та юність майбутньої зірки були непростими: життя в неблагополучному районі, мати-лесбіянка з наркотичною залежністю та проблеми із законом.

Незважаючи на це, Джексону все ж таки вдалося стати великим артистом. Щоправда, популярність 50 Cent принесла не лише його творчість, а й гучні скандали.

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Наркотики та в'язниця

До своєї музичної кар'єри Джексон прославився у кримінальному світі. У 19 років репер опинився у в'язниці через торгівлю наркотиками. У квартирі у Джексона знайшли героїн, десять унцій креку та пістолет. За це він був засуджений до трьох років позбавлення волі, але досяг умовно-дострокового звільнення.

У юності репер відсидів у в'язниці за наркотики

50 Cent VS Мадонна

Неабиякий скандал спалахнув між Мадонною та репером. Причиною сварки стала відверта фотосесія виконавиці з голими грудьми та в колготках у сіточку.

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50 Cent зробив репост фотографії Мадонни собі на сторінку та висміяв колегу.

Це найсмішніше дер*мо! Це Мадонна під ліжком, яке намагається поводитися як незаймана в 63 роки. Вона зламається, якщо не підніме свою стару дупу. Іржу, не можу, – підписав знімок співачки репер.

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Звичайно, Мадонна не могла промовчати після таких слів. Виконавиця опублікувала фото, на якому "50 Cent зображує її друга" та різко відповіла на критику.

Я думаю, що твоя нова кар'єра – привертати увагу, намагаючись принизити інших у соціальних мережах. Ти просто заздриш тому, що ніколи не виглядатимеш так само добре як я і не будеш таким же веселим як я, коли тобі виповниться стільки ж, – висловила Мадонна.

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Бойкот Gucci

У 2019 році репер поскандалили з відомим модним брендом Gucci. 50 Cent на відео спалив футболку від модного дому та закликав його бойкотувати.

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Все через те, що бренд випустив светр, у якому чорний комір треба було натягнути на обличчя, так, щоб на губах виявився розріз, пофарбований червоним. Багато хто вважав це посиланням на образливий для афроамериканців грим "блэк фейс".

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Я повинен позбавитися всіх Gucci, які є в мене вдома. Я більше не підтримую їхній бренд, – заявив тоді 50 cent.

Скандал із "Еммі"

Ще один конфлікт на пошті расизму виник у репера та організаторами престижної премії "Еммі". Тоді виконавець звинуватив оргкомітет премії в тому, що вони нечесно оцінюють серіали з темношкірими акторами.

Незважаючи на те, що проект за участю Джексона "Влада в нічному місті" був добре прийнятий глядачами, жодних номінацій від "Еммі" він не отримав. У той же час премія NAACP (Національної організації з покращення життя кольорових людей. – Ред.) висунула серіал у 11 номінаціях.

Репер розмістив у своєму Instagram пост із різкими висловлюваннями на адресу оргкомітету "Еммі".

Добре, "Еммі", ось моя чорна д*па, можете її поцілувати! До біса вашу організацію, мене цікавлять тільки нагороди NAACP, – написав репер.

Бійка з фанатом

Скандали у репера траплялися не лише з колегами, а й із фанатами. У 2020 році західна преса рясніла заголовками про те, що виконавець побив фаната.

Інцидент стався під час вечері Джексона у ресторані. Музикант прийшов у заклад із таємничою незнайомкою, а цікавий фанат хотів зняти побачення кумира на відео.

Коли Джексон помітив, що його знімають, він прийшов у сказ. Артист схопив стіл і кинув його у нав'язливого шанувальника. На щастя, чоловік не постраждав, а от припаркований поряд Lexus – так. На цьому 50 Cent не зупинився і кинув у фаната стільцем. Поліція не винесла у бік репера жодних звинувачень.

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