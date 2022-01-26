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Все за згодою актора? Евеліна Бльоданс виступила на захист дітей Куравльова, які відправили його до будинку для людей похилого віку

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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26 січня, 07:00
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У Мережі обговорюють нове інтерв'ю актриси Евеліни Бльоданс, яка заступилася за дітей актора Леоніода Куравльова, який нині перебуває у хоспісі
Артистка підтримала дітей Леоніда Куравльова
Артистка підтримала дітей Леоніда Куравльова / Фото: открытые источники

За останні кілька тижнів у Мережі з'являється дуже тривожна інформація про здоров'я Леоніда Куравльова, відомого російського актора. Також багато негативних коментарів про те, чому сім'я артиста не піклується про нього, а віддала під опіку будинку престарілих.

Через ажіотаж на тему актриса Евеліна Бльоданс в інтерв'ю Woman.ru поділилася думкою про те, що в цей непростий час не варто засуджувати його дітей. За її словами, у сім'ї Куравлєва жодних скандалів не було, а ситуація в Мережі була штучно роздута злостивцями.

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Евеліна Бльоданс
Евеліна Бльоданс / Фото: Instagram

Ніхто його не здавав. Там ситуація інша, він потрапив до реабілітаційного центру, на мою думку, на три місяці. Так, знаходиться так цілодобово, тобто з проживанням, але це було зроблено за його згодою.

Бльоданс упевнена, що ніхто б не зміг відправити артиста до будинку для людей похилого віку проти його волі, оскільки він дуже владна людина. Очевидно, йому потрібна була така допомога, яку сім'я надати не в змозі, тим більше, що після смерті дружини Ніни він більше поринув у себе і дуже тяжко переживав те, що відбувається.

Нові подробиці про стан здоров'я Леоніда Куравльова
Нові подробиці про стан здоров'я Леоніда Куравльова / Фото: Instagram

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Ніхто його туди на все життя не відправляв. У них міцна сім'я, між батьком і дочкою прекрасні взаємини, і природно він повернеться додому, як тільки одужає.

Актриса наголосила, що діти Куравльова вчинили правильно, тим більше, що це вимушені та тимчасові заходи.

Ну, а шанувальники у будь-якому разі бажають артисту якнайшвидшого одужання.

Нагадаємо, раніше друг Куравльова розповів, чому актор міг опинитися в будинку для людей похилого віку.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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