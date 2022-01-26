Все за згодою актора? Евеліна Бльоданс виступила на захист дітей Куравльова, які відправили його до будинку для людей похилого віку

За останні кілька тижнів у Мережі з'являється дуже тривожна інформація про здоров'я Леоніда Куравльова, відомого російського актора. Також багато негативних коментарів про те, чому сім'я артиста не піклується про нього, а віддала під опіку будинку престарілих.
Через ажіотаж на тему актриса Евеліна Бльоданс в інтерв'ю Woman.ru поділилася думкою про те, що в цей непростий час не варто засуджувати його дітей. За її словами, у сім'ї Куравлєва жодних скандалів не було, а ситуація в Мережі була штучно роздута злостивцями.
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Ніхто його не здавав. Там ситуація інша, він потрапив до реабілітаційного центру, на мою думку, на три місяці. Так, знаходиться так цілодобово, тобто з проживанням, але це було зроблено за його згодою.
Бльоданс упевнена, що ніхто б не зміг відправити артиста до будинку для людей похилого віку проти його волі, оскільки він дуже владна людина. Очевидно, йому потрібна була така допомога, яку сім'я надати не в змозі, тим більше, що після смерті дружини Ніни він більше поринув у себе і дуже тяжко переживав те, що відбувається.
Ніхто його туди на все життя не відправляв. У них міцна сім'я, між батьком і дочкою прекрасні взаємини, і природно він повернеться додому, як тільки одужає.
Актриса наголосила, що діти Куравльова вчинили правильно, тим більше, що це вимушені та тимчасові заходи.
Ну, а шанувальники у будь-якому разі бажають артисту якнайшвидшого одужання.
Нагадаємо, раніше друг Куравльова розповів, чому актор міг опинитися в будинку для людей похилого віку.