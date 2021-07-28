Причина – гіперопіка батьків: психологиня пояснила трагічну долю Брітні Спірс

На відео в Instagram ми бачимо ту Брітні, до якої звикли: вона танцює вдома і виглядає цілком щасливою. Хоча у багатьох її шанувальників ці ролики викликають тривогу. Та що співачка відчуває насправді?
Те, що потрапляє в профіль Брітні, контролює ціла команда опікунів. Щочетверга вони збираються і складають план на тиждень: від контрактів до змісту постів в Instagram знаменитості.
Про умови своєї опіки Брітні писати заборонено. Хоча саме це є основою конфлікту зірки з батьками.
Переломним став 2008-й: тоді Спірс потрапила до психіатричної лікарні і її визнали недієздатною. Опікуном призначили батька, Джеймса Спірса.
Але відповіді, вважають психологи, варто шукати набагато раніше – в дитинстві Брітні.
Спірс постійно перебувала під гіперопікою батьків. Коли інші підлітки бунтували – вона слухняно будувала кар'єру зірки.
Якщо Брітні Спірс подавляли, то вона, звісно, опиралася тоді або не могла чинити опір і почала це робити в пізнішому віці... Її психоемоційна травма залишилася в підлітковому віці. І тому психологічно Брітні Спірс вела себе в дорослому віці як підліток, – вважає психологиня Олена Рихальська.
Саме опором психологиня пояснює захоплення артистки алкоголем і наркотиками. Опіка батька не розв'язала проблеми, а лише загострила їх.
Брітні Спірс не дозволяють завагітніти, розпоряджатися своїми фінансами. І це при тому, що вона продовжує заробляти мільйони своєю творчістю. Зручне положення, щоб скористатися її грошима, – дорікають фанати опікуну Спірс.
Батько співачки ці звинувачення заперечує:
Я повідомляю про кожен витрачений цент щорічно. Як я можу щось вкрасти? Каліфорнійський суд повинен вирішити, що краще для моєї дочки. Інших це не стосується.
Опіка Джеймса Спірса триває вже 13 років. Нещодавно Брітні найняла нового захисника – адвоката Метью Розенгарта. Він публічно пообіцяв звільнити співачку від її батька.
Сама Брітні, звертаючись до суддів, підкреслила – її опікуни, зокрема батько, повинні потрапити до в'язниці за те, що з нею зробили. Але поки її мета – просто позбутися цілодобового контролю.
Раніше ми писали, що Брітні Спірс завершує кар'єру через опікунство батька.