Видерла собі вії: Христина Асмус потрапила в неприємну ситуацію через кінопроби

Актриса розповіла про інцидент, який трапився з нею нещодавно перед прослуховуванням в новий проєкт. Асмус довелося терміново міняти свій імідж, через що постраждали її вії

Христина Асмус вирвала собі вії через прослуховування в серіал / Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Христина Асмус, яка розповіла про нові стосунки, поділилася з підписниками неприємною історією. Заради ролі вона нещодавно наростила волосся і вії, а також нафарбувала нігті яскравим лаком.

Несподівано дівчину запросили в інший проєкт на проби. Заради того, щоб органічно виглядати на прослуховуванні на роль колишнього слідчого, актриса вирішила без сторонньої допомоги причепуритися, але злегка перестаралася.

І знаєте що я робила вночі перед зустріччю, коли не знайшла після зйомок салон, що працює? Крім того, що я чудом знайшла щільний бежевий лак для нігтів, який перекриє все це неподобство, я висмикувала собі нарощені вії. Деякі зі своїми виходило, – зізналася Асмус.

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Христина Асмус випадково видалила собі вії / Фото: instagram.com/asmuskristina

За словами дівчини, пізніше їй довелося йти в салон і нарощувати собі вії, оскільки проєкт, в якому вона знімається в такому образі, ще не закінчився, зйомки тривають.

Актриса порадила підписницям не повторювати подібне вдома, а звертатися до фахівців в салони краси.

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