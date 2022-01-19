Брітні Спірс визвірилася на сестру в Instagram: Треба було вдарити тебе та маму по ваших чортових обличчях

Поп-співачка згадала про один із найскладніших періодів у своєму житті – розставання з Джастіном Тімберлейком – і вкотре вказала на помилки своєї сім'ї

Брітні Спірс поскаржилася на сестру та матір, які не підтримали її під час розставання з Джастіном Тімберлейком / Фото: instagram.com/jamielynnspears, https://www.1zoom.ru/

На початку 2000-х за особистим життям Брітні Спірс та Джастіна Тімберлейка стежили усі. Молоді, харизматичні, талановиті і дуже успішні – вони не сходили зі сторінок таблоїдів. Але в якийсь момент їхні стосунки пішли прахом.

І нещодавно молодша сестра блондинки – Джеймі Лінн Спірс, яка натякала на параною та психічну неврівноваженість співачки, стала гостею подкасту Call Her Daddy, де у розмові з Алексом Купером відверто зізналася, що і зараз сумує через розставання пари. Причину розриву Брітні та Джастіна вона озвучувати не стала, оскільки її не знає (або просто не хоче говорити).

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Джеймі Лінн Спірс розповіла про складні стосунки із сестрою / Фото: Getty Images, скріншот

Але, як кажуть, краще дізнаватися про все з перших вуст. Слідом за Джеймі сама Брітні Спірс вирішила поділитися зі світом своєю правдою про той період. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, що сталося після розставання.

Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк. / Фото: Getty Images

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Я прилетіла додому до Джеймі Лін, щоб лежати на дивані і дивитися її серіали відразу після того, як ми з Джастіном розлучилися ... Я була там примарою ! Я працювала все своє життя і не знала, як це колись, тебе обслуговує мама… Сидіти і отримувати шоколадні молочні коктейлі з ідеально подрібненим льодом і секретним шматочком цукру, як це було у 12-річної Джеймі Лінн. Вона годинами балувалася телевізором, потім валялася біля басейну ... я в шоці, адже такого ніколи не було в моєму житті.

За словами Брітні, вона не мала підтримки сім'ї в той період, а судячи з численних публікацій, і в подальші роки також.

Сім'я Джастіна – це все, що я знала багато років<…> Моя мама була на знеболювальних і насилу могла підтримати розмову в будинку, бо вона і мій батько розлучилися. Вона була засмучена сильніше, ніж будь-хто ще! Я пам'ятаю, як вона сиділа на підлозі під час розмови і так і не встала… і мені дуже шкода, Джеймі Лінн, я не була досить сильна, щоб зробити те, що мало бути зроблено… вдарити тебе та маму по ваших чортових обличчях!,

- емоційно зазначила Брітні.

Джастін Тімберлейк через майже 20 років вирішив вибачитися перед колишньою / Фото: https://www.1zoom.ru/

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Коротко про стосунки Брітні Спірс та Джастіна Тімберлейка

Нагадаємо, Брітні Спірс та Джастін Тімберлейк були разом з 1998 по 2002 рік і швидко стали кумирами підлітків. Але історія кохання закінчилася скандалом. Тімберлейк тоді заявив, що Брітні йому зрадила. Більше того, він навіть поклав цю історію в основу своєї пісні Cry Me a River, яка підірвала всі рейтинги. У кліпі він мститься схожій на Брітні Спірс дівчині, а в реальному житті співак також неодноразово ділився з пресою пікантними подробицями роману зі знаменитою блондинкою.

Зважаючи на те, який після цього у Брітні Спірс почався життєвий етап, багато шанувальників співачки вважають, що Джастін зіграв не останню роль у тому, що у Брітні стався нервовий зрив, який у результаті став причиною, через яку її батько отримав над нею повну опіку.

Тільки майже через 20 років співак усвідомив, що був не правий, і нещодавно навіть хотів особисто зустрітися зі співачкою, щоб попросити у неї пробачення.

Також нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс показала своїх підрослих синів.