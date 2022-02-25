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"Я на боці народу України": Арнольд Шварценеггер публічно підтримав Україну

Олена Мело Тсіна Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні
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25 лютого, 21:58
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Американський кіноактор та 38-й губернатор Каліфорнії зізнався, що його надихає хоробрість та людяність українського народу
Арнольд Шварценеггер публічно підтримав Україну
Арнольд Шварценеггер публічно підтримав Україну / Фото: instagram/schwarzenegger, pixabay.com

Другу добу Україна у вогні! Другу добу російські війська влаштовують свавілля у мирних містах та селах України, називаючи це "спецоперацією", а не війною. Але кожна мисляча людина розуміє – це війна! Багато світових знаменитостей підтримали Україну, приєднався до них і Арнольд Шварценеггер.

Американський кіноактор і 38-й губернатор Каліфорнії озвучив свою громадянську позицію, і вона виявилася правильною. У своєму Instagram Арнольд Шварценеггер написав великий і чесний пост:

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Мої думки із українським народом. Мене кілька разів просили про інтерв'ю, але я вважаю, що всі новини мають бути зосереджені на тому, що відбувається в Україні. На трагедії, яка розбила наші серця, та на мужності українського народу, яка надихає нас.

Я не експерт із зовнішньої політики, тому залишу аналіз ситуації розумнішим людям. Але я знаю, як це рости після війни в окупованій країні, і я знаю, що на війні ніхто не перемагає. Страждають усі. Війна ламає і переможців, і тих, хто програв.

У мене є як українські, так і російські друзі та шанувальники. Наскільки я можу судити, ніхто не хоче війни. Сподіваюся, розсудливість врешті-решт переможе і покладе край цій непотрібній війні, доки не буде зламана надто багато життів. А поки що я на боці народу України. Я поділяю ваше горе та вашу надію на світ.

Ви надихаєте мене своєю хоробрістю і людяністю перед цим кошмаром. Хай благословить вас Бог.

– написав Шварценеггер на своїй сторінці.

Нагадаємо, раніше Кім Кардаш'ян заступилася за Україну та закликала нам допомогти. В свою чергу, режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна: "Ви сієте смерть та руйнування".

Українці, пам'ятайте слова великого Тараса Шевченка: "За нас правда, за нас слава. І воля свята!"

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Слава Украине! Героям слава!

Олена Мело Тсіна
Олена Мело Тсіна Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

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