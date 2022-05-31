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"Я тебе знищу!": скажена Любов Успенська погрожувала сусідам та побила їхню собаку посеред вулиці

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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31 травня, 07:48
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Артистка-путіністка завжди славилася скандальними витівками. Днями вона у всій красі вирішила показали свій характер сусідам з заміського селища
Любов Успенська влаштувала черговий скандал
Любов Успенська влаштувала черговий скандал / Фото: Скріншот із відео

Любов Успенська, яка назвала Моргенштерна "г*вном", любить скандалити. Це фанатка Путіна довела, визвірівшись ні з того ні з сього на своїх сусідів.

Днями Успенська разом з донькою Танею вигулювала свого йоркширського тер'єра, за якого вона буквально готова вбити, у заміському селищі. Як в одну мить до улюбленця артистки підбіг гратись сусідський трьохмісячний французький бульдог, повідомляють росЗМІ.

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Втім, Успенська вирішила, буцімто щеня становить страшну загрозу для її пса, тож вона накинулась на бульдога, побігла за ним та опинилась на території сусідського будинку. На дворі сидів ще один французький бульдог – старий та майже неходячий. Саме на ньому співачка "відігралась".

Вона почала бити собаку по голові рукояткою від повідця. Господиня насилу змогла відтягнути неадекватну Успенську від бідної тварини. Звичайно, зняти на відео цей момент нікому не спало на думку, бо треба було рятувати пса. Але на цьому артистка не заспокоїлася і продовжила сипати прокльонами – тепер на адресу господарів і їхніх гостей, які теж стали свідками цього скандалу. Не посоромилася навіть маленьких дітей, – розповів один з очевидців.

68-річна Успенська ніяк не могла вгомотись – вона погрожувала сусідам і кидалася на тварину.

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Я тебе знищу! Мою собаку мало не загризла ваша тварюка, і ще мою ногу вкусила, – кричала скажена Успенська.

Зазначається, що сусіди, які стали "жертвою" артистки вже звернулась до адвоката, щоби той допоміг покарати Успенську через суд.

Любов Успенська також вирішила покликати на допомогу свою юристку. Артистка вважає, що сусідка просто хоче здерти з неї гроші.

Чого від мене хочуть грошей? Принципово не дам ні копійки! За що?! Щоб не дати в ефіри відео, як я лаюся матом на власницю собак, що покусали мене? Ні на який шантаж та провокації я не піддамся! Зарубайте собі на носі!, – висловилась співачка.

Зазначимо, королева шансону народилася в Києві і часто давала концерти в Україні. Ба більше, Успенська заявляла, що не вважає себе російською співачкою, адже має американське громадянство. Втім, під час повномасштабної війни РФ проти України вона так і не наважилась озвучити свою позицію або ж засудити рашистських окупантів за їхні звірства.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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