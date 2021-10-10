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"Я в шоці": Собчак вийшла на зв'язок після смертельного ДТП. У неї струс мозку

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
10 жовтня, 15:45
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Ведуча заявила – те, що трапилося залежало тільки від водія – ніхто з пасажирів не підганяв його і не просив поспішати. Сама Ксенія зараз вдома, вона отримала безліч травм
Ксенія Собчак дала коментар про страшному ДТП в Сочі
Ксенія Собчак дала коментар про страшному ДТП в Сочі / Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Вчора ввечері у Сочі автомобіль з Ксенією Собчак потрапив в аварію. Через ДТП загинули двоє людей, сама ведуча отримала струс мозку і численні травми.

Ксенія вийшла на зв'язок нещодавно. У Telegram-каналі "Кривава бариня" вона розповіла, як все було.

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За словами Собчак, водій авто сам вирішив виїхати на зустрічну смугу руху. Ведуча втратила свідомість, але від госпіталізації відмовилася.

Я в шоці від того, що загинули люди, будемо зв'язуватися з рідними... Я не підганяла водія, звичайно ж. Ніхто з нас не підганяв. Під час поїздки я спілкувалася по роботі в зумі і є запис того, як я це роблю. Це було конкретне особисте рішення водія, це правда, – написала Ксенія Собчак.

Директор Собчак викликав швидку, щоб допомогти людям, які перебували в другому авто. Після цього вони з командою поїхали на іншій машині.

Мені пропонували госпіталізацію в Сочі, моя команда, коли я прийшла в себе, було дуже погано. Але я хотіла до сина і додому, тому вилетіла. Сьогодні обстеження, так як забої внутрішніх органів і струс, – додала Ксенія Собчак.

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Що відомо про ДТП з Собчак

У суботу, 9 жовтня, прямуючи з Адлера до Червоної Поляни, зіткнулися Mercedes і Volkswagen, коли водій першого авто виїхав на зустрічну смугу задля обгону.

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Одна з пасажирок Volkswagen померла на місці, а її подруга і водій були госпіталізовані. Незабаром стало відомо, що друга дівчина померла в лікарні.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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