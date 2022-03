Яна Рудковська назвала докази військових злочинів Росії в Україні – fake news

Продюсер Яна Рудковська вкотре довела, наскільки вона любить лебезити перед владою. Слідом за Дімою Біланом вона заявила, що пишається тим, що росіянка. І це в момент, коли Росія бомбить мирні українські міста.

На своїй сторінці в Інстаграмі вона опублікувала таке послання:

Ми живемо в Росії! Ми пишаємося тим, що ми – росіяни! Перш ніж писати прокляття: нам, нашим сім'ям та нашим дітям, подумайте, на яку стежку Ви встали? Ті, хто строчить російським людям це марення 24 години на добу і поширює fake news з України, повинні усвідомити очевидні речі! А саме!!!! Ви ще більше розпалюєте вогонь ненависті між нашими країнами та народами! Усвідомте наступні важливі меседжі від нас! Ми цього не соромимося і точно не боїмося! Більше того, ми – пишаємося цим!! We live in Russia! We are proud that we are Russians!