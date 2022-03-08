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Яна Рудковська назвала докази військових злочинів Росії в Україні – fake news

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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8 березня, 16:28
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Продюсер Діми Білана відкрито підтримує агресію Путіна в Україні
Продюсер Діми Білана пояснила свою позицію
Продюсер Діми Білана пояснила свою позицію / Фото: Інстаграм Яни Рудковської

Продюсер Яна Рудковська вкотре довела, наскільки вона любить лебезити перед владою. Слідом за Дімою Біланом вона заявила, що пишається тим, що росіянка. І це в момент, коли Росія бомбить мирні українські міста.

На своїй сторінці в Інстаграмі вона опублікувала таке послання:

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Ми живемо в Росії! Ми пишаємося тим, що ми – росіяни! Перш ніж писати прокляття: нам, нашим сім'ям та нашим дітям, подумайте, на яку стежку Ви встали? Ті, хто строчить російським людям це марення 24 години на добу і поширює fake news з України, повинні усвідомити очевидні речі! А саме!!!! Ви ще більше розпалюєте вогонь ненависті між нашими країнами та народами! Усвідомте наступні важливі меседжі від нас! Ми цього не соромимося і точно не боїмося! Більше того, ми – пишаємося цим!! We live in Russia! We are proud that we are Russians!

Яна Рудковська пишається тим, що вона – росіянка
Яна Рудковська пишається тим, що вона – росіянка / Фото: Інстаграм Яни Рудковської

І це при тому, що Рудковська має українське коріння. Її тато родом із Черкас, а дідусь жив у Львові.

Для українців позиція Яни Рудковської більш ніж зрозуміла. Ми точно цього не забудемо.

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Також додамо, що в РФ при цьому залишається низка людей, які засуджують дії Путіна та вимагають від нього припинити військові безчинства в Україні. І ми про це не втомлюємось говорити.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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