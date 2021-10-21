За побиття фаната Сергій Міхалок може сісти на п'ять років – поліція

На недавньому концерті в Полтаві виконавець Сергій Міхалок вдарив шанувальника, який його розлютив. Представники правоохоронних органів прокоментували ситуацію

Соліст групи "Ляпіс 98" може сісти у в'язницю / Фото: Скріншот з YouTube

Глядачів обурила поведінка лідера групи – вони почали просити його покинути сцену, а потім викликали поліцію. Але, коли вона приїхала, потерпілий чоловік, який невідомим чином опинився в залі, навідріз відмовився писати заяву на артиста.

Відкрито і розслідується кримінальна виробництво за статтею "Хуліганство". Якщо буде встановлена вина учасника інциденту, музиканта, то йому загрожує штраф від 8500 гривень або обмеження свободи до п’яти років, – повідомив нам речник поліції Полтавській області Юрій Сулаєв.

Нагадуємо, на полтавському виступі білоруської рок-групи "Ляпіс-98" лідер колективу Сергій Міхалок під час концерту побився з одним з фанатів. Співака розлютило, що шанувальник вийшов до нього на сцену з гітарою і без вхідного квитка. Після недовгого діалогу Сергій різко взяв чоловіка за одяг і вдарив головою. Все, що відбувалося, очевидці зафіксували на камеру – відео виклали в соціальні мережі.

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Сам Сергій Міхалок цю ситуацію ніяк поки не коментує.

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