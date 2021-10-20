Забороненого в Україні Сергія Безрукова госпіталізували

Російський актор потрапив до лікарні після зараження коронавірусною інфекцією. Сергій Безруков розкрив подробиці госпіталізації і розповів про свій стан

Сергій Безруков потрапив до лікарні / Фото: instagram.com/s_bezrukov

Російський актор, якого захейтілі через висловлювання про політичну ситуацію в Україні , переносить COVID-19 в легкій формі . Про це він розповів у себе в Instagram .

Безруков пояснив, що лягти в лікарню він вирішив, тому що у нього немає можливості самоізолюватись.

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Я б пішов на віддаленку, але мені нікуди, так як у мене в квартирі немає окремої кімнати, плюс у мене діти маленькі. А дача знаходиться занадто далеко від Москви, – сказав актор.

Скріншот: Instagram

Всі спектаклі за участю актора скасовані.

Нагадаємо, Сергій Безруков потрапив в базу "миротворця" в 2017 році за незаконний візит до окупованого Криму.

Як актор він прославився після виконання ролі Саші Білого в кримінальній сазі "Бригада" (2002). Також знімався в інших фільмах: "Ділянка" (2003), "Московська сага" (2004), "Єсенін" (2005), "Майстер і Маргарита" (2005), "Пушкін. Остання дуель "(2006)," Канікули суворого режиму "(2009)," Висоцький. Спасибі, що живий "(2011)," Годунов "(2018)," Заповідник "(2018). У 2008 році отримав звання Народного артиста Росії.

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Раніше повідомлялося, Олександр Сєров був госпіталізований з COVID-19. Співак знаходиться у важкому стані.

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