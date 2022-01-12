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Захист від небажаної вагітності: репер Дрейк підлив у презерватив гострий соус

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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12 січня, 17:42
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Американська модель вирішила позиватися з музикантом через невдалу спробу завагітніти від нього. Дрейк ігнорує всі звинувачення на свій бік
Модель подає до суду на Дрейка
Модель подає до суду на Дрейка

Репер Дрейк знову опинився у центрі скандалу. Восени на Дрейка та Тревіса Скотта завели кримінальну справу через трагедію на їхньому концерті .

Причиною галасу стало те, що модель вирішила подати до суду на репера після сексу з ним на вечірці. Проте, як виявилося, дівчина сама винна з неприємним інцидентом.

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Вся річ у тім, що після близькості з моделлю, Дрейк залишив використаний презерватив у ванній кімнаті. Заповзятлива дівчина вирішила використати вміст, мабуть, для того, щоб завагітніти. Але Дрейк виявився не таким дурним, і в презервативі виявився гострий соус.

Репер вирішив ніяк не коментувати ситуацію, адже, по суті, жертвою цієї ситуації вважається він. Тому усі звинувачення з боку дівчини репер проігнорував.

У Дрейка син від порноакторки

Подейкують, що причиною такої "обережності" музиканта став інцидент із французькою порноактрисою Софі Брюссо.

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У 2017 році у актриси фільму для дорослих та репера народився син Адоніс. Довгий час музикант не приймав дитину і заявляв, що бачився з Софі лише кілька разів.

Два ДНК-тести підтвердили те, що хлопчик все ж таки є сином відомого музиканта, незважаючи на їхню зовнішню відмінність. Дивно, але син Дрейка зовсім не схожий на батька – у малюка світле волосся та блакитні очі.

Зараз Адоніс живе з мамою, а з татом бачиться у вільний час.

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Раніше ми писали про те, що Дрейк відмовився від номінації на премію "Греммі" через те, що його промову перервали на церемонії .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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