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Змусили говорити? Визнаний іноагентом у РФ Моргенштерн вибачився за слова про 9 травня

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 травня, 12:32
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Репера Моргенштерна, який втік із Росії, визнали іноземним агентом через іноземне фінансування після його висловлювань про святкування 9 травня
Моргенштерна визнали іноагентом у РФ
Моргенштерна визнали іноагентом у РФ / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Скандальний музикант Алішер Моргенштерн давно втік із Росії після звинувачень у пропаганді наркотиків. Репер дуже вчасно зайнявся оформленням громадянства Ізраїлю, адже у рідній РФ на нього не чекають.

Згідно з рішенням російського Міністерства юстицій, Моргенштерна визнали фізособою-іноагентом. Причиною стало те, що репер "здійснював політичну діяльність" та отримував українське та ізраїльське фінансування від компанії Yoola Labs, яка співпрацює з блогерами з України, Росії та Латвії.

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Проте, як виявилося, новий "статус" Моргенштерна має ще одну причину. Як написала у своєму блозі рашистка, або, як її прийнято називати, директор "Ліги безпечного інтернету" Катерина Мізуліна, Моргенштерн "очорняв Велике Свято і ставив під сумнів перемогу російського народу над нацизмом".

Після таких заяв російської влади Моргенштерн несподівано вибачився за свої неодноразові висловлювання.

Я хочу щиро вибачитись перед усіма, кого я зачепив своїми висловлюваннями про день перемоги. Зараз я правда зрозумів, наскільки жахлива війна і я правда пишаюся всіма, хто відстояв нашу країну і хто вмирав за нашу країну. Іронічно, що я зрозумів це зараз. Побачивши на власні очі, що таке справжня війна, – написав Моргенштерн у своєму Telegram-каналі .

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Раніше фанатка Путіна Любов Успенська назвала Моргенштерна "г*вном" та "забороненим плодом", який треба прибирати.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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