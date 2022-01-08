Затр**али ці незалежні: експродюсер Меладзе закликав розправитися з Україною та Казахстаном

Російський продюсер Євген Фрідлянд вважає, що Росія могла швидко "розібратися з майданом та нациками", і що зараз необхідні жорсткі заходи стосовно Казахстану

Експродюсер Меладзе обурив Мережа різкою заявою про Казахстан та Україну / Фото: instagram.com/meladzevalerian, Facebook-страница Евгения Фридлянда

Поки що в Казахстані продовжуються зіткнення протестувальників та силовиків у соцмережах дивані політологи пишуть пости, в яких висловлюють дуже різкі погляди на ситуацію.

Так, російський продюсер Євген Фрідлянд, який працював із Валерієм Меладзе, написав у Facebook, що Казахстан "треба жорстко зачистити".

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На його думку, Путін у 2014-му втратив шанс "піджати" під себе Україну, розправитися з "нациками" та "борцями з російською мовою" і тепер подібне не можна допустити в ситуації з Казахстаном.

У 2014 році Путін промінжувався з Україною – тепер останнє десятиліття маємо все це лайно під боком. Адже можна було тоді з майданом та нациками розібратися за два-три дні. І вже були б наші бази в Одесі та Маріуполі та флотилія на Дніпрі. І були б у нас з Україною і найкращі літаки, і гелікоптери, і космічні кораблі, і сиділи б усі ці поляко-литовці тихесенько на дупі рівно і не пихкали. Тому тепер, як тільки в Казахстані протестувальники почали громити магазини, банки і взяли до рук зброю – треба зайти туди і зачистити. Усіх нациків та борців із російською мовою. І головне вже не виходити звідти ніколи. Захали вже ці незалежні, що жили століттями за рахунок Росії, – написав Фідлянд.

Скріншот: Facebook Євгенія Фрідлянда

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Реакція Мережі

У коментарях до посту Фрідлянда деякі користувачі розділили його думку, а багатьох обурили слова продюсера.

"Іноді краще жувати, Євгене. Бажано мовчки і не човгаючи, а то в іншому випадку виходить ксенофобська маячня. Зат***али вже ці недоімперці х**ові, вихідці з недоімперії, яка століттями жила з наш рахунок".

Скріншот: Facebook Євгенія Фрідлянда

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"Без України ні літаки, ні вертольоти, ні космічні кораблі не виходять, тільки паровози... Женя, сиди у себе в мухосранську і там порядок наводь"

Скріншот: Facebook Євгенія Фрідлянда

"І чого ж ви тоді в це "лайно" гастролі запланували? Захотілося в "лайні" гроші заробити?... Хоча, думаю, що не буде тепер у вас гастролей в Україні"

Скріншот: Facebook Євгенія Фрідлянда

Хто такий Євген Фрідлянд

Уродженець Кемерово Фрідлянд у 2013 році став громадянином Ізраїлю. У різні роки він був продюсером російських виконавців: Валерія Меладзе, Бориса Моїсеєва, Олексія Чумакова, Олександра Панайотова, гуртів "Браво", "Прем'єр-міністр", "Асорті".

У 2003-2006 роках Фрідлянд продюсував телевізійний проєкт телеканалу "Росія" "Народний артист".

Нагадаємо, що минулого літа Валерій Меладзе виступив на фестивалі Atlas Weekend у Києві. Як це було, ми розповідали тут.