Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані Ультиматум Росії НАТО Ультиматум Росії НАТО 💼 Справа проти Порошенка 🎄 Що змінилося з 1 січня

Скандал з принцем

Лорак в Україні

Брати Богданови

Фільми на свята

Селфі 1 січня

Кого послухати?
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Затр**али ці незалежні: експродюсер Меладзе закликав розправитися з Україною та Казахстаном

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 січня, 18:44
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Російський продюсер Євген Фрідлянд вважає, що Росія могла швидко "розібратися з майданом та нациками", і що зараз необхідні жорсткі заходи стосовно Казахстану
Експродюсер Меладзе обурив Мережа різкою заявою про Казахстан та Україну
Експродюсер Меладзе обурив Мережа різкою заявою про Казахстан та Україну / Фото: instagram.com/meladzevalerian, Facebook-страница Евгения Фридлянда

Поки що в Казахстані продовжуються зіткнення протестувальників та силовиків у соцмережах дивані політологи пишуть пости, в яких висловлюють дуже різкі погляди на ситуацію.

Так, російський продюсер Євген Фрідлянд, який працював із Валерієм Меладзе, написав у Facebook, що Казахстан "треба жорстко зачистити".

Реклама

На його думку, Путін у 2014-му втратив шанс "піджати" під себе Україну, розправитися з "нациками" та "борцями з російською мовою" і тепер подібне не можна допустити в ситуації з Казахстаном.

У 2014 році Путін промінжувався з Україною – тепер останнє десятиліття маємо все це лайно під боком. Адже можна було тоді з майданом та нациками розібратися за два-три дні. І вже були б наші бази в Одесі та Маріуполі та флотилія на Дніпрі. І були б у нас з Україною і найкращі літаки, і гелікоптери, і космічні кораблі, і сиділи б усі ці поляко-литовці тихесенько на дупі рівно і не пихкали. Тому тепер, як тільки в Казахстані протестувальники почали громити магазини, банки і взяли до рук зброю – треба зайти туди і зачистити. Усіх нациків та борців із російською мовою. І головне вже не виходити звідти ніколи. Захали вже ці незалежні, що жили століттями за рахунок Росії, – написав Фідлянд.

Скріншот: Facebook Євгенія Фрідлянда

Реклама

Реакція Мережі

У коментарях до посту Фрідлянда деякі користувачі розділили його думку, а багатьох обурили слова продюсера.

  • "Іноді краще жувати, Євгене. Бажано мовчки і не човгаючи, а то в іншому випадку виходить ксенофобська маячня. Зат***али вже ці недоімперці х**ові, вихідці з недоімперії, яка століттями жила з наш рахунок".

Скріншот: Facebook Євгенія Фрідлянда

Реклама

  • "Без України ні літаки, ні вертольоти, ні космічні кораблі не виходять, тільки паровози... Женя, сиди у себе в мухосранську і там порядок наводь"

Скріншот: Facebook Євгенія Фрідлянда

  • "І чого ж ви тоді в це "лайно" гастролі запланували? Захотілося в "лайні" гроші заробити?... Хоча, думаю, що не буде тепер у вас гастролей в Україні"

Скріншот: Facebook Євгенія Фрідлянда

Хто такий Євген Фрідлянд

Уродженець Кемерово Фрідлянд у 2013 році став громадянином Ізраїлю. У різні роки він був продюсером російських виконавців: Валерія Меладзе, Бориса Моїсеєва, Олексія Чумакова, Олександра Панайотова, гуртів "Браво", "Прем'єр-міністр", "Асорті".

У 2003-2006 роках Фрідлянд продюсував телевізійний проєкт телеканалу "Росія" "Народний артист".

Нагадаємо, що минулого літа Валерій Меладзе виступив на фестивалі Atlas Weekend у Києві. Як це було, ми розповідали тут.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
Реакція на зірковий кавер
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Двейн Джонсон @therock | 285 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Кім Кардаш'ян @kimkardashian | 274 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Джастін Бібер @justinbieber | 212 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Зендая @zendaya | 118 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
Ріанна @badgalriri | 115 млн
1/2
#людина_цього_дня
8 січня. Стівен Хокінг. 80 років тому (1942) у британському Оксфорді народився майбутній вчений-фізик, космолог і письменник, людина величезної сили волі та духу Стівен Гокінг…
На зустріч із героєм!
Рейтинг
Найкращі актори світу
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Новорічний mood ​​​
Як вам затишний образ Тіни Кароль?
New Generation
Кого слухатимемо в 2022 році
Оновити плейлист
Цитата дня

Насправді, тут добре ставляться до українців, знають, що ми дуже роботящі

Олексій Федосов український режисер у Голлівуді
Імідж українців у США

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти