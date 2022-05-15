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Заздрить? Тіна Канделакі назвала Євробачення "фейковим" після перемоги України

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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15 травня, 14:29
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Весь цивілізований світ радіє за український гурт Kalush Orchestrа, який тріумфував на міжнародному пісенному конкурсі. Але на Росії, все як завжди – сіють пропаганду та брехню
Тіна Канделакі образилась на "Євробачення" після перемоги Kalush Orchestrа
Тіна Канделакі образилась на "Євробачення" після перемоги Kalush Orchestrа / Фото: Колаж: Сьогодні

Рашистська телеведуча Тіна Канделакі ніяк не може вгомотись та зрозуміти раз і назавжди, що правда та добро завжди перемагає зло. Цей факт вкотре довели представники України на "Євробаченні-2022" – Kalush Orchestrа з рекордним 631 балом переміг на конкурсі!

Ба більше, фронтмен гурту Олег Псюк прямо зі сцени "Євробачення" закликав світ допомогти врятувати людей на заводі "Азовсталь" у Маріуполі. Героїчний вчинок, за який вдячні українці. Зараз важливо говорити на весь світ про трагедію в Україні, яку роблять російські солдати.

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Втім, на Росії "свої погляди" на творчу перемогу України, яка передує великій перемозі у битві з РФ.

У своєму Telegram-каналі Тіна Канделакі вирішила висловити своє обурення цьогорічним пісенним конкурсом у Турині ("як неочікувано"). Телеведуча каже, мов "Євробачення" – брехливе.

"Євробачення" довело, що культура фейку може бути безмежною. Фейкове "Євробачення" – що наступне? Так можна заздалегідь дати Україні всі призи, починаючи від "Оскара" Зеленському та закінчуючи перемогами на Олімпійських іграх, – мовить рашистка.

Схоже, що Тіна таки заздрить українцям і щосили намагається хоч якось переконати росіян "у своїй правоті", що нібито наша країна не заслуговує на перемогу. Але, ще раз наголосимо – правда завжди перемагає цинічну брехню!

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У цьому світі можна звести з розуму цілу націю, привчивши її до того, що всі їй винні. Експеримент із BLM (Black Lives Matter) був, мабуть, розминкою. Дочекаймося, коли американцям та європейцям запропонують схиляти коліно перед українцями, – написала Канделакі.

Нагадаємо, Тіна Канделакі після новини про приїзд Анджеліни Джолі до Львова заявила, що її "нудить, бачачи акторку". Після цього продюсер Ігор Кондратюк назвав рашистську телеведучу безмозглою бл*ддю.

До речі, нагадаємо цього року РФ не брала участь у пісенному конкурсі. Ба більше, мешканцям країни-агресорки не дозволили голосувати за фаворита "Євробачення".

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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