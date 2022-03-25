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Земфіра та Борис Гребенщиков приїхали на благодійний концерт Oxxxymiron у Лондоні

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25 березня, 09:23
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Завдяки своїй акції RUSSIANS AGAINST WAR російський репер Oxxxymiron зміг зібрати понад 53 тисячі доларів для України під час благодійного концерту в Лондоні
Oxxxymiron провів ще один концерт на підтримку України
Oxxxymiron провів ще один концерт на підтримку України / Фото: Instagram

Російський репер Oxxxymiron продовжує збирати донати, щоб допомогти українському народу. На минулому концерті виконавцю вдалося зібрати 30 тисяч доларів для України.

Черговий благодійний вечір у рамках своєї акції RUSSIANS AGAINST WAR (Росіяни проти війни) виконавець провів у Лондоні.

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Скріншот

Як і на першому концерті, під час виступу Oxxxymiron у прямому ефірі люди з усіх куточків світу могли надіслати фінансову допомогу українцям.

Згідно з показником з прямого ефіру реперу вдалося зібрати понад 53 тисяч доларів.

Скріншот

Підтримати репера приїхали і його російські колеги, які раніше виступили проти війни в Україні, співачка Земфіра та музикант Борис Гребенщиков.

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Гребенщиков теж вирішив долучитися до акції та заспівав кілька своїх хітів на сцені. А ось Земфіра висловила свою підтримку лише за лаштунками, щоправда, фото з концерту вона також поділилася.

Раніше українські виконавці організували благодійний концерт для рідної країни у Польщі. Тіна Кароль та Jerry Heil допомогли зібрати 2 мільйони злотих у польському місті Лодзь на допомогу українському народові.

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