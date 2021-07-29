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Земфіра несподівано випустила міні-альбом. Він набагато позитивніший за Бордерлайн

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка
29 липня, 14:18
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Раніше всі обговорювали перший за вісім років альбом "Бордерлайн". Фанати легендарної співачки оцінили альбом, але визнали пісні досить депресивними. Нові треки артистки визнали більш позитивними
Земфіра випустила міні-альбом під назвою "Ах"
Земфіра випустила міні-альбом під назвою "Ах" / Фото: instagram.com/zemfiralive

За словами багатьох шанувальників Земфіри, а також музичних критиків, "Бордерлайн" дійсно вийшов досить похмурим. Втім, такий настрій в піснях артистки – скоріше щось звичне, ніж нове. А ось її міні-альбом "Ах" має зовсім інший характер і настрій.

Всього до альбому увійшло чотири композиції:

  • Головна "Ах" – трек в жанрі диско-фанк;
  • Пісня "Почта" – починається цитатою з пісні гурту "Кіно" – "Літо". Фанатам ранньої творчості Земфіри дуже сподобається!
  • "Мелодрама" – під цю літню і мелодійну композицію ви точно проведете не один серпневий вечір.
  • Замикає четвірку красива балада "Гудбай".

Всі пісні можна послухати на музичних стрімінгових платформах, зокрема Spotify і ITunes.

Скандал навколо "Бордерлайн"

Незважаючи на те, що багато хто був в захваті від самого факту виходу першого за вісім років альбому, він встиг навести шуму в ЗМІ і соцмережах. Дизайнера, який створював обкладинку для альбому, звинуватили в плагіаті.

В тренді

Музикант Лео Луганський, який переїхав з Росії в США, виявив схожість між обкладинкою своєї пісні і обкладинкою альбому знаменитої співачки.

Обкладинка пісні музиканта Лео Луганського і обкладинка альбому Земфіри
Обкладинка пісні музиканта Лео Луганського і обкладинка альбому Земфіри / Фото: twitter.com/LeoLuganskiy

При цьому автором ідеї обкладинки значиться друг Земфіри, грузинський дизайнер і креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія. Дизайнером обкладинки виступив Данило Лебедєв. До сих пір ніхто не відреагував на звинувачення в крадіжці ідеї.

Нагадаємо, Земфіра випустила перший за сім років кліп з Ренатою Литвиновою.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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