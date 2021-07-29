Земфіра несподівано випустила міні-альбом. Він набагато позитивніший за Бордерлайн

За словами багатьох шанувальників Земфіри, а також музичних критиків, "Бордерлайн" дійсно вийшов досить похмурим. Втім, такий настрій в піснях артистки – скоріше щось звичне, ніж нове. А ось її міні-альбом "Ах" має зовсім інший характер і настрій.
Всього до альбому увійшло чотири композиції:
- Головна "Ах" – трек в жанрі диско-фанк;
- Пісня "Почта" – починається цитатою з пісні гурту "Кіно" – "Літо". Фанатам ранньої творчості Земфіри дуже сподобається!
- "Мелодрама" – під цю літню і мелодійну композицію ви точно проведете не один серпневий вечір.
- Замикає четвірку красива балада "Гудбай".
Всі пісні можна послухати на музичних стрімінгових платформах, зокрема Spotify і ITunes.
Скандал навколо "Бордерлайн"
Незважаючи на те, що багато хто був в захваті від самого факту виходу першого за вісім років альбому, він встиг навести шуму в ЗМІ і соцмережах. Дизайнера, який створював обкладинку для альбому, звинуватили в плагіаті.
Музикант Лео Луганський, який переїхав з Росії в США, виявив схожість між обкладинкою своєї пісні і обкладинкою альбому знаменитої співачки.
При цьому автором ідеї обкладинки значиться друг Земфіри, грузинський дизайнер і креативний директор Balenciaga Демна Гвасалія. Дизайнером обкладинки виступив Данило Лебедєв. До сих пір ніхто не відреагував на звинувачення в крадіжці ідеї.
Нагадаємо, Земфіра випустила перший за сім років кліп з Ренатою Литвиновою.