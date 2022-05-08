Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Битва за "Азовсталь" ⚓ Маріуполь в облозі ⚠ Бензинова криза 🇪🇺 Ми на Євробаченні - 2022
Поиск на segodnya.ua

Eurovision 2022

Помер Дяченко

Курйоз з Летицією

РіРі сказала так?

Джавелін Тіни

MamaRika - вдома
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Дружина Брукліна Бекхема порівняла свій шлюб із стосунками літнього подружжя

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 травня, 09:51
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Після весілля Брукліна Бекхема і Ніколи Пельтц минув лише місяць, а пара вже почувається так, мов вони сім'я все своє життя
Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем розповіли, як живуть після весілля
Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем розповіли, як живуть після весілля / Фото: Getty Images

Закохані готувались до весілля приблизно два роки – у 2020 році Бруклін освідчився коханій, яка старшого за нього на чотири роки. І ось лише на початку квітня син Девіда та Вікторії Бекхем та дочка мільярдера Нельсона Пельтца нарешті одружились.

Звісно ж, прихильники зіркової пари почали цікавитись, як змінилось їхня життя у шлюбі. На це запитання подружжя відповіло неочікуваною заявою.

Реклама

Весілля пари відкладалося декілька разів.
Весілля пари відкладалося декілька разів. / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Так, Нікола Пельтц пояснила в інтерв'ю Vogue, що тепер вони з Бекхемом почувають себе...пенсіонерами!

Насправді, ми живемо як літня подружня пара. Нам рано прокидатись на роботу, тому ми лягаємо спати вже о 20:00 вечора, дивимось наше улюблене шоу та засинаємо, – зізналась 27-річна модель.

Також пара прокоментувала свій перший спільний вихід на Met Gala-2022 вже у статусі чоловіка та дружини. Зазначимо, що Нікола Пельтц з'явилась на вечірці у яскраво-рожевій сукні від Valentino.

Реклама

Бруклін та Нікола на Met Gala-2022
Бруклін та Нікола на Met Gala-2022 / Фото: Getty Images

Це мій другий бал Інституту Костюма. Перший раз був дуже веселим, бо я був на балу разом із нареченою. Коли поруч є твій найкращий друг – ти менше турбуєшся і нервуєшся, – заявив 23-річний Бруклін.

Водночас Нікола додала, що пишається тим, що її запросили на гламурну тусовку року та дали можливість пройтися червоною доріжкою поруч з обранцем.

Цікаво, що за тиждень до весілля пара підписала шлюбний договір. У разі розлучення Бруклін та Нікола погодилися не претендувати на майно одне одного. За інформацією ЗМІ, статки Вікторії та Девіда Бекхема близько 380 мільйонів фунтів стерлінгів, у той час як статки батьків Ніколи оцінюють у 1,3 мільярди фунтів стерлінгів.

Реклама

До речі, днями у Мережі заговорили про швидкі заручини ще одного сина Бекхемів.

Нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхем підтримують Україну. Пара відкрила збір коштів для дітей, які постраждали під час війни в Україні.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Королева і писанка
Два цікаві факти про Єлизавету II
Як королева пов'язана з Україною
Insta News
Кузьмі б сподобалося
Дочка Кузьми Скрябіна

«Ми вирішили передати на аукціон футболку батька. Кошти підуть на підтримку ЗСУ»

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти