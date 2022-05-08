Дружина Брукліна Бекхема порівняла свій шлюб із стосунками літнього подружжя

Після весілля Брукліна Бекхема і Ніколи Пельтц минув лише місяць, а пара вже почувається так, мов вони сім'я все своє життя

Нікола Пельтц та Бруклін Бекхем розповіли, як живуть після весілля / Фото: Getty Images

Закохані готувались до весілля приблизно два роки – у 2020 році Бруклін освідчився коханій, яка старшого за нього на чотири роки. І ось лише на початку квітня син Девіда та Вікторії Бекхем та дочка мільярдера Нельсона Пельтца нарешті одружились.

Звісно ж, прихильники зіркової пари почали цікавитись, як змінилось їхня життя у шлюбі. На це запитання подружжя відповіло неочікуваною заявою.

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Весілля пари відкладалося декілька разів. / Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Так, Нікола Пельтц пояснила в інтерв'ю Vogue, що тепер вони з Бекхемом почувають себе...пенсіонерами!

Насправді, ми живемо як літня подружня пара. Нам рано прокидатись на роботу, тому ми лягаємо спати вже о 20:00 вечора, дивимось наше улюблене шоу та засинаємо, – зізналась 27-річна модель.

Також пара прокоментувала свій перший спільний вихід на Met Gala-2022 вже у статусі чоловіка та дружини. Зазначимо, що Нікола Пельтц з'явилась на вечірці у яскраво-рожевій сукні від Valentino.

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Бруклін та Нікола на Met Gala-2022 / Фото: Getty Images

Це мій другий бал Інституту Костюма. Перший раз був дуже веселим, бо я був на балу разом із нареченою. Коли поруч є твій найкращий друг – ти менше турбуєшся і нервуєшся, – заявив 23-річний Бруклін.

Водночас Нікола додала, що пишається тим, що її запросили на гламурну тусовку року та дали можливість пройтися червоною доріжкою поруч з обранцем.

Цікаво, що за тиждень до весілля пара підписала шлюбний договір. У разі розлучення Бруклін та Нікола погодилися не претендувати на майно одне одного. За інформацією ЗМІ, статки Вікторії та Девіда Бекхема близько 380 мільйонів фунтів стерлінгів, у той час як статки батьків Ніколи оцінюють у 1,3 мільярди фунтів стерлінгів.

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До речі, днями у Мережі заговорили про швидкі заручини ще одного сина Бекхемів.

Нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхем підтримують Україну. Пара відкрила збір коштів для дітей, які постраждали під час війни в Україні.