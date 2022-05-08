Дружина Брукліна Бекхема порівняла свій шлюб із стосунками літнього подружжя

Закохані готувались до весілля приблизно два роки – у 2020 році Бруклін освідчився коханій, яка старшого за нього на чотири роки. І ось лише на початку квітня син Девіда та Вікторії Бекхем та дочка мільярдера Нельсона Пельтца нарешті одружились.
Звісно ж, прихильники зіркової пари почали цікавитись, як змінилось їхня життя у шлюбі. На це запитання подружжя відповіло неочікуваною заявою.
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Так, Нікола Пельтц пояснила в інтерв'ю Vogue, що тепер вони з Бекхемом почувають себе...пенсіонерами!
Насправді, ми живемо як літня подружня пара. Нам рано прокидатись на роботу, тому ми лягаємо спати вже о 20:00 вечора, дивимось наше улюблене шоу та засинаємо, – зізналась 27-річна модель.
Також пара прокоментувала свій перший спільний вихід на Met Gala-2022 вже у статусі чоловіка та дружини. Зазначимо, що Нікола Пельтц з'явилась на вечірці у яскраво-рожевій сукні від Valentino.
Це мій другий бал Інституту Костюма. Перший раз був дуже веселим, бо я був на балу разом із нареченою. Коли поруч є твій найкращий друг – ти менше турбуєшся і нервуєшся, – заявив 23-річний Бруклін.
Водночас Нікола додала, що пишається тим, що її запросили на гламурну тусовку року та дали можливість пройтися червоною доріжкою поруч з обранцем.
Цікаво, що за тиждень до весілля пара підписала шлюбний договір. У разі розлучення Бруклін та Нікола погодилися не претендувати на майно одне одного. За інформацією ЗМІ, статки Вікторії та Девіда Бекхема близько 380 мільйонів фунтів стерлінгів, у той час як статки батьків Ніколи оцінюють у 1,3 мільярди фунтів стерлінгів.
До речі, днями у Мережі заговорили про швидкі заручини ще одного сина Бекхемів.
Нагадаємо, Девід та Вікторія Бекхем підтримують Україну. Пара відкрила збір коштів для дітей, які постраждали під час війни в Україні.
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