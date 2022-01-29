Дружина Кощія: лиса Лариса Доліна шокувала підписників новою фотосесією

Співачка втратила волосся і озброїлася чорною помадою. Такий Доліну ще точно не бачили

Лариса Долина шокувала шанувальників лисою головою / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

66-річна Лариса Доліна вміє дивувати не менше, ніж найпопулярніші блогери. Співачка, яка підтримала окупацію Криму, показала своїм підписникам нову фотосесію

В Instagram-профілі Доліна опублікувала знімки, на яких вона позує у довгій сірій сукні з відкритими плечима.

Реклама

Лариса Доліна шокувала шанувальників новим образом / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Лиса голова артистки прикрашена діадемою, а на обличчі – макіяж у темних відтінках.

Реклама

Лиса Лариса Доліна / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Фоловери Лариси Доліної у захваті від таких змін улюблениці. У коментарях їй залишили десятки компліментів та приємних слів.

Реклама

Деякі підписники порівняли зірку з Малефісентою чи інопланетянкою. А комусь не сподобалося, що Доліна на світлинах без волосся.

"Все красиво, тільки без волосся не дуже..."

Скріншот: instagram.com/larisa.dolina.official

"Ні, ні та ні"

Скріншот: instagram.com/larisa.dolina.official

"Добра Малефісента. Дуже крутий образ"

"Інопланетна діва"

"Жахливий образ. Вибачте, Ларисо"

Скріншот: instagram.com/larisa.dolina.official

"Щось інопланетне у вас"

"Сміливо та дуже красиво"

"Інопланетянка чи казкова цариця! Дружина Кощія безсмертного з казки"

Скріншот: instagram.com/larisa.dolina.official

Раніше Ксенія Cобчак показала вражаючий виступ Олександра Градського та Лариси Доліної. Нагадаємо, що відомий артист помер у листопаді минулого року.