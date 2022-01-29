Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔴 Розстріли в дніпрі ❓ Чому помер Вірчис 👊 США відмовили Росії 📋 Як підготуватися до НС

Нова весна ОЕ

Скандал з Єгоровою

РФ хейтить Сердючку

Роман Пітта

Чарльз злякався

Чоловіки Няні Віки
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Дружина Кощія: лиса Лариса Доліна шокувала підписників новою фотосесією

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
29 січня, 15:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Співачка втратила волосся і озброїлася чорною помадою. Такий Доліну ще точно не бачили
Лариса Долина шокувала шанувальників лисою головою
Лариса Долина шокувала шанувальників лисою головою / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

66-річна Лариса Доліна вміє дивувати не менше, ніж найпопулярніші блогери. Співачка, яка підтримала окупацію Криму, показала своїм підписникам нову фотосесію

В Instagram-профілі Доліна опублікувала знімки, на яких вона позує у довгій сірій сукні з відкритими плечима.

Реклама

Лариса Доліна шокувала шанувальників новим образом
Лариса Доліна шокувала шанувальників новим образом / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Лиса голова артистки прикрашена діадемою, а на обличчі – макіяж у темних відтінках.

Реклама

Лиса Лариса Доліна
Лиса Лариса Доліна / Фото: instagram.com/larisa.dolina.official

Фоловери Лариси Доліної у захваті від таких змін улюблениці. У коментарях їй залишили десятки компліментів та приємних слів.

Реклама

Деякі підписники порівняли зірку з Малефісентою чи інопланетянкою. А комусь не сподобалося, що Доліна на світлинах без волосся.

  • "Все красиво, тільки без волосся не дуже..."

Скріншот: instagram.com/larisa.dolina.official

  • "Ні, ні та ні"

Скріншот: instagram.com/larisa.dolina.official

  • "Добра Малефісента. Дуже крутий образ"
  • "Інопланетна діва"
  • "Жахливий образ. Вибачте, Ларисо"

Скріншот: instagram.com/larisa.dolina.official

  • "Щось інопланетне у вас"
  • "Сміливо та дуже красиво"
  • "Інопланетянка чи казкова цариця! Дружина Кощія безсмертного з казки"

Скріншот: instagram.com/larisa.dolina.official

Раніше Ксенія Cобчак показала вражаючий виступ Олександра Градського та Лариси Доліної. Нагадаємо, що відомий артист помер у листопаді минулого року.

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Прем'єра тижня
"Океан Ельзи" - про весну
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
YouTube stars
Найоплачуваніші YouTube-зірки (Forbes)
1
Mr. Beast (Джиммі Дональдсон) Mr. Beast (Джиммі Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджі Райан Каджі
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Віра Брєжнєва @ververa | 12,5 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменських @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Лілія Ребрик @liliia.rebrik | 739 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тис.
1 /2
Doodle Сьогодні
29 січня. Ольга Навоя Токарчук. Рівно 60 років тому у польському Сулехові народилася "інопланетна письменниця" українського походження – володарка Нобелівської премії з літератури-2018…
Історія дня - за хвилину
Ніна і Ніна
Чи схожа онука Ніни Матвієнко на бабусю?
Більше фото
Цитата дня

Моя імміграція в Україну була політичною, тому ці документи було практично неможливо отримати

Олексій Суханов Ведучий ток-шоу "Говорити Україна"
Олексій Суханов – громадянин України

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти