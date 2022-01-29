Дружина Кощія: лиса Лариса Доліна шокувала підписників новою фотосесією

66-річна Лариса Доліна вміє дивувати не менше, ніж найпопулярніші блогери. Співачка, яка підтримала окупацію Криму, показала своїм підписникам нову фотосесію
В Instagram-профілі Доліна опублікувала знімки, на яких вона позує у довгій сірій сукні з відкритими плечима.
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Лиса голова артистки прикрашена діадемою, а на обличчі – макіяж у темних відтінках.
Фоловери Лариси Доліної у захваті від таких змін улюблениці. У коментарях їй залишили десятки компліментів та приємних слів.
Деякі підписники порівняли зірку з Малефісентою чи інопланетянкою. А комусь не сподобалося, що Доліна на світлинах без волосся.
- "Все красиво, тільки без волосся не дуже..."
- "Ні, ні та ні"
- "Добра Малефісента. Дуже крутий образ"
- "Інопланетна діва"
- "Жахливий образ. Вибачте, Ларисо"
- "Щось інопланетне у вас"
- "Сміливо та дуже красиво"
- "Інопланетянка чи казкова цариця! Дружина Кощія безсмертного з казки"
Раніше Ксенія Cобчак показала вражаючий виступ Олександра Градського та Лариси Доліної. Нагадаємо, що відомий артист помер у листопаді минулого року.