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Жінку, яка напала на 7-річного сина Стаса П'єхи, вигнав з дому чоловік: Вона – істеричка

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
21 липня, 20:30
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Скандал навколо жорстокого нападу на сина російського артиста не вщухає. У хлопчика діагностували безліч травм і до справи приєдналася прокуратура, а також слідчий комітет
Жінку, яка напала на сина П'єхи, вигнали з будинку
Жінку, яка напала на сина П'єхи, вигнали з будинку / Фото: instagram.com/wolfieha

Чоловік жінки, яка побила 7-річного сина Стаса П'єхи, футбольний арбітр Владислав Безбородов вигнав її з дому. Він уже дізнався про те, що його дружина, Ірина, сильно вдарила хлопчика, у результаті чого він отримав закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітини та лівого стегна, а на ногах у дитини залишилися гематоми.

Свою думку щодо цього інциденту футбольний арбітр озвучив у коментарі виданню "КП".

Вона – істеричка. Я її вигнав з будинку. Зараз я на зборах, таких на поле не терплю, а вдома – тим більше, – розповів Владислав Безбородов.

Владислав Безбородов вигнав свою дружину, яка напала на сина Стаса П'єхи
Владислав Безбородов вигнав свою дружину, яка напала на сина Стаса П'єхи / Фото: wikipedia.org

Нагадаємо, що ексдружина Стаса П'єхи, Наталія, їхній син і ще кілька членів сім'ї вирушили на відпочинок в котеджне селище недалеко від Санкт-Петербурга. В особняк поруч з ними заселилася інша сім'я – дружина футбольного судді Владислава Безбородова з трьома дітьми. Діти з різних родин подружилися, однак це не сподобалося Владиславі Безбородовій: вона зажадала, щоб Петро не спілкувався з її дітьми.

Син Стаса П'єхи образився і вирішив по-дитячому напакостити – він встромив олівець в надувний басейн. Коли Ірина Безбородова виявила це, то схопила хлопчика за руку і жбурнула на землю. На його крики прибігла бабуся, на яку в підсумку теж обрушився шквал ударів і лайок. Зупинити все допоміг брат ексдружини Стаса П'єхи.

Раніше з'явилася інформація, що Ірина Безбородова, яка побила сина Стаса П'єхи, вже нападала на людей.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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На ювілеї у батька я всім офіційно сказала, що не хочу дітей. Це все було гідно прийнято моїми батьками. Хоч вони вже і в поважному віці, але з сучасним типом мислення. Через тиждень я отримала тест з двома смужками.

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