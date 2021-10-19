Жінку, яка шантажувала Тарзана інтимним відео, посадили на п'ять років

У минулому році чоловік Наташі Корольової потрапив ще в один скандал. Невідома жінка погрожувала опублікувати інтимне відео за участю Тарзана

Жінку, яка шантажувала чоловіка Наташі Корольової, посадили за вимагання

Жінка вимагала у чоловіка Наташі Корольової близько двох мільйонів рублів (736 тисяч гривень) за нерозповсюдження відео інтимного характеру. Тарзан не побоявся розголосу і звернувся в поліцію.

Під час операції з передачі заявленої суми вимагачка затримали. Нею виявилася 49-річна Антоніна Саввідіс. Її звинуватили у вимаганні в особливо великому розмірі.

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Як пише StarHit, вчора Таганський суд виніс Антоніні вирок: позбавлення волі строком на п'ять років з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

До слова, раніше Тарзан потрапив ще в один скандал. У вересні минулого року чоловік Наташі Корольової публічно зізнався в зраді. Тарзан розповів, що у нього була інтимна зв'язок з іншою дівчиною, але він в той момент був під впливом "речовин", якими його "накачали".

Тарзан и Наташа Королева / Фото: instagram.com/tarzan___official

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Чоловік співачки заявив, що це все було зроблено заради спроби нажитися на його імені. Адже коханка Тарзана стала шантажувати його відео зі зрадою. Незважаючи на гучний скандал, Наташа Корольова пробачила чоловіка. Співачка історію з зрадою Тарзана також вважає спланованою.

Захотіли заробити грошей на імені нашої сім'ї .Тепер відбуваються такі підстави. Раніше крали, грабували, а тепер ще й підставляють, а потім йдуть на центральні канали та отримують за це чималі гроші. Це наша дійсність,

Наташа Корольова і Тарзан дали інтерв'ю Ксенії Собчак після скандальної історії:

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