Zivert отримала 12 тисяч євро за виступ в Туреччині, але зникла з гонораром, не приїхавши на концерт

Артистка приїхала в аеропорт "Внуково" разом зі своєю командою, але не стала протягом двох годин чекати на підготовку приватного борту для перельоту до Туреччини. Zivert поїхала з аеропорту, нікого не попередивши про це

Zivert обдурила організаторів концерту в Туреччині - взяла гроші і не виступила на заході / Фото: instagram.com/_zivert

Організатори концерту в Бодрумі в шоці від ситуації, що склалася – вони намагалися додзвонитися Zivert, однак, як повідомляє Telegram-канал Mash, артистка цілий місяць не відповідала на дзвінки.

Зараз вони звернулися до адвоката Олександра Добровінського і намагаються мирно врегулювати конфлікт. Зазначається, що Zivert, яка, до слова, раніше була танцівницею гоу-гоу, поки не повернула гонорар.

Zivert / Фото: instagram.com/_zivert

Зазначимо, що юрист Олександр Добровінський представляв в суді інтереси багатьох відомих особистостей, зокрема Філіпа Кіркорова. Рік тому він захищав інтереси потерпілих у справі про ДТП за участю актора Михайла Єфремова, який зараз відбуває строк в колонії загального режиму. Можливо, Добровінському вдасться допомогти і організаторам концерту з Zivert.

Зазначимо, що Zivert дуже популярна як в Росії, так і в Україні. Влітку минулого року артистка скасувала два концерти в Києві та Одесі, аославшись на посилення карантину через пандемію COVID-19. Однак пізніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що менеджери Zivert заявили: справжня причина скасування концертів – "політичні перешкоди".

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У соцмережах Zivert можна знайти сотні фото з ретушшю і макіяжем. Артистка рідко публікує знімки без макіяжу, а даремно – адже зараз в світі популярний тренд на природну красу. Наприклад, нещодавно на вулицях Києва з'явилися чесні портрети українок без ретуші та макіяжу.

Раніше Zivert і Макс Барських записали спільну пісню і зняли кліп – дивіться про це відеосюжет: