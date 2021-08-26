Знаменита російська акторка стала черницею

76-річна акторка Катерина Васильєва вирішила завершити кар'єру і прийняла постриг. Син акторки – священник

Катерина Васильєва / Фото: t.me/mariashukshina

Відома російська акторка Катерина Васильєва, яка знялася в більш ніж 200 фільмах, пішла в монастир. Тепер зірка театру і кіно стала черницею.

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Про це повідомила колега Катерини Васильєвої, актриса Марія Шукшина у своєму Telegram-каналі.

Акторка Катерина Васильєва прийняла постриг, її син – священик в Храмі Св. Миколая Чудотворця на Трьох Горах. Мої щирі вітання! – йдеться в заяві.

На фотографії Катерина Васильєва зображена в храмі, з молитовником, свічкою і квітами в руках.

Акторка Катерина Васильєва прийняла чернечий постриг / Фото: t.me/mariashukshina

Однак це вже не перший раз коли Катерина Васильєва приймає рішення пов'язати своє життя з церквою. У 1993 році актриса стала послушницею Толгкського монастиря. Через три роки Васильєва повернулася на сцену, але змінила підхід до вибору ролей. Дозвіл на участь в зйомках акторка питала у духівника.

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Катерина Васильєва прославилася завдяки ролям у таких фільмах, як "Солом'яний капелюшок", "Бумбараш", "Звичайне диво", "Екіпаж" і "Чародії".

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