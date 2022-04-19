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Зої Кравіц і Ченнінг Татум потрапили під приціл папараці під час прогулянки

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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19 квітня, 16:40
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Поки пара не афішує свій роман, проте від прицільних фотокамер папараці ховатися їм все ж таки не вдається. Дивимося нові ніжні знімки із закоханими

Про роман Ченнінга Татума і Зої Кравіц вже давно ходять чутки, але поки що пара всіляко намагається уникати цієї теми і не коментує стосунки. Лише в одному з інтерв'ю актриса натякнула, що вона щаслива.

Днями папараці зняли закоханих під час прогулянки Лондоном. Зої та Ченнінг вирушили пообідати в одному з ресторанів.

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Фото – instagram.com/kino_diary

На фото видно, що пара мило трималася за руки і про щось ніжно розмовляла. Варто відзначити, що на тлі високого і мускулистого Татума Зої зовсім виглядає малюком.

Фото – instagram.com/kino_diary

Нагадаємо, що згідно з інформацією інсайдерів, відносини між закоханими стали зав'язуватися під час зйомок фільму Кравіц у 2021 році. Тоді минуло зовсім небагато часів після розлучення актриси з її першим чоловіком Карлом Глусманом, тому вона уникала всіх розмов про новий роман.

В той же час Ченнінг Татум продовжував судові розгляди з колишньою дружиною через доньку. Актору нібито не дають бачитися з дитиною.

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Я віддала б своє життя без сумнівів в обмін на тих, хто залишився в Маріуполі.

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