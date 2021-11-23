Зірка 80-х Понаровська поскаржилася на цькування з боку Пугачової: Зі мною говорили, як із навіженою

Співачка й акторка Ірина Понаровська зізналась, що Алла Пугачова, яку захейтили в Мережі через мінісукню, не упускала нагоди підколоти її в ефірі та в житті. Ба більше, за словами Ірини, Примадонна часто демонструвала своє зневажливе ставлення до неї.
Наприклад, на одній із телевізійних програм Алла Борисівна з іронією зверталася до своєї колеги, щоб познущатися: "Хто це? Хто це така вродлива жінка? Ірочко! Понаровська!".
Зірка 80-х пояснила, що подібні випади Пугачової їй було доволі важко переносити. За її словами, такі жарти їй були неприємними.
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Це була неприємна ситуація. Зі мною говорили, як трохи з навіженою: "Ой, а хто це така? Ой, та що ви? Та чи не блакитна кров у вас? Іди до своїх царів і прадідів!, – пригада Понаровська у програмі "А поговорить?".
Відзначимо, що Понаровську вважали іконою стилю, недаремно її називали "Міс Шанель Радянського Союзу". На світську вечірку вона завжди вдягала елегантне вбрання і вміло демонструвала свою граційність. Проте таку манеру любила висміяти Алла Пугачова.
Виконавиця хітів "Рябиновые бусы" та "Я больше не хочу" раптово зникла зі сцени наприкінці 90-х і понад 10 років не спілкувалась з представнкими ЗМІ. Тоді ж ходили чутки, мов артиста перестала співати саме через Аллу Борисівну. Відзначимо, що свого часу Понаровську вважли першою після Пугачової.
Втім, Ірина категорично заперечує скандал з Примадонною. Вона не вважала Пугачову суперницею і ніколи не звинувачувала її в тому, що та зупсувала її кар'єру.
Нічого не знаю і знати не хочу. У мене немає ворогів. Але Алла мене підколювала і не один раз. Я ні з ким не змагаюся. Я в спорт на сцені не граю, бо це неправильно, – розповіла співачка.
Проте Понаровська зізналась, що вони з Пугачовою все ж таки постійно йшли паралельно.
До речі, зараз усі артисти є активними користувачами Мережі – вони постійно постять яскраві фото. У чому секрет фотоуспіху - читайте тут.
Дивіться інтер'ю з Іриною Понаровською у програмі "А поговорить":
Коротко про співачку
Ірину Понаровську називають неоднозначною особистістю шоу-бізнесу. Одночасно з естрадною діяльністю вона чудово прявляла себе як співачка джазу та блюзу.
Серед популярних пісень: "Мольба", "Рябиновые бусы", "Ты мой бог". Стала переможницею премій на міжнародному фестивалі естрадної пісні "Дрезден-1975" та Сопот-1976".
У 1990 році здобула титул "Міс Шанель Радянського Союзу".
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