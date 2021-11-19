Зірка 90-х Марина Хлєбнікова ледь не згоріла під час пожежі у своїй квартирі. Вона зараз у тяжкому стані

Марину Хлєбнікову доправили до лікарні з отруєнням чадним газом та сильними опіками по всьому тілу. Співачка перебуває у тяжкому стані. Дихати самостійно вона не може, тому підключена до ШВЛ. Про це пише П'ятий канал.
За інформацією журналістів, Хлєбнікова заснула із цигаркою у своїй кімнаті, що призвело до займання. У момент пожежі вдома були співачка, її батьки та дочка Домініка. Саме вона й викликала рятувальників.
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Представники Марини Хлєбникової поки що коментарів не дають. На сторінці співачки в Instagram з'явилося повідомлення від команди співачки, що зараз усі шоковані від того, що сталося, і закликали чекати на офіційну інформацію.
Найвідомішими хітами Марини Хлєбнікової є "Чашка кофе" або "Солнышко мое вставай". Популярність до співачки прийшла у 90-ті. Вона багато гастролювала, брала участь у різних програмах. Але через деякий час артистка зникла з поле зору. Подейкували, що Марина Хлєбникова має проблеми з алкоголем. Сама співачка все заперечувала.
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