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Зірка 90-х Марина Хлєбнікова ледь не згоріла під час пожежі у своїй квартирі. Вона зараз у тяжкому стані

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"
19 листопада, 08:41
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Російська співачка Марина Хлєбнікова перебуває у реанімації. Співачка була госпіталізована після пожежі у своїй квартирі
Марина Хлєбнікова перебуває у тяжкому стані
Марина Хлєбнікова перебуває у тяжкому стані / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Марину Хлєбнікову доправили до лікарні з отруєнням чадним газом та сильними опіками по всьому тілу. Співачка перебуває у тяжкому стані. Дихати самостійно вона не може, тому підключена до ШВЛ. Про це пише П'ятий канал.

За інформацією журналістів, Хлєбнікова заснула із цигаркою у своїй кімнаті, що призвело до займання. У момент пожежі вдома були співачка, її батьки та дочка Домініка. Саме вона й викликала рятувальників.

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Представники Марини Хлєбнікової відмовляються давати коментарі
Представники Марини Хлєбнікової відмовляються давати коментарі / Фото: instagram.com/marina_hlebnikova_official/

Представники Марини Хлєбникової поки що коментарів не дають. На сторінці співачки в Instagram з'явилося повідомлення від команди співачки, що зараз усі шоковані від того, що сталося, і закликали чекати на офіційну інформацію.

Найвідомішими хітами Марини Хлєбнікової є "Чашка кофе" або "Солнышко мое вставай". Популярність до співачки прийшла у 90-ті. Вона багато гастролювала, брала участь у різних програмах. Але через деякий час артистка зникла з поле зору. Подейкували, що Марина Хлєбникова має проблеми з алкоголем. Сама співачка все заперечувала.

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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