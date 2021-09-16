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Зірка 90-х звинуватила Пугачову в зіпсованій кар'єрі багатьох артистів, співачка відповіла

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
16 вересня, 12:05
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Екссолістка групи "Міраж" Наталія Гулькіна у новому своєму інтерв'ю заявила, що Алла Пугачова мала впливові зв'язки в шоу-бізнесі і свого часу руйнувала кар'єри неугодних їй артистів
Алла Пугачова відповіла на звинувачення Наталії Гулькіної
Алла Пугачова відповіла на звинувачення Наталії Гулькіної / Фото: Скріншот з YouTube

Алла Борисівна одним дзвінком могла поставити хрест на майбутньому будь-якого виконавця, вважає зірка "Міражу". Неугодного артиста просто переставали запрошувати до участі в програмах на телебаченні. Про це раніше заявила Наталія Гулькіна в інтерв'ю Олені Ханзі.

Сьогодні в шоу-бізнесі все продається і купується. Ні чесності і справедливості в тому, що людина прийшла і стала зіркою. Я знаю чимало виконавців, яких почула Алла Борисівна, і їх не стало чутно, – зазначила Гулькіна.

Наталія Гулькіна
Наталія Гулькіна / Фото: скриншот

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За словами екссолістки "Міражу", раніше "відбором" артистів займався Йосип Кобзон, а потім – Алла Пугачова.

Реакція Алли Пугачової

Зірки минулих років не вперше звинувачують співачку у зіпсованій кар'єрі, але вона вважає за краще не реагувати на ці заяви. Слова ж Наталії Гулькіної Пугачова вирішила прокоментувати.

Алла Борисівна опублікувала пост, в якому процитувала свою пісню.

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Алла Пугачова
Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_orfey

Люди, люди, люди! Нічого зі мною не зробити вам. Я давно не вірю злим словам. Не брешіть і будете здоровішими. Бог вам суддя, – написала співачка.

Також Алла Борисівна подякувала журналісту Артуру Гаспаряну за підтримку. Він написав колонку, в якій заступився за співачку і звинуватив Наталію Гулькіну в спробі піаритися на імені Пугачової.

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Інші новини про співачку:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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