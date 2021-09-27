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Зірка 90-х пообіцяла довести, що Пугачова зіпсувала кар'єру багатьох артистів: "Закриють – значить закриють"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
27 вересня, 08:38
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Екссолістка гурту "Міраж" Наталія Гулькіна не збирається відмовлятися від своїх слів, що Алла Пугачова мала впливові зв'язки в шоу-бізнесі і в свій час руйнувала кар'єри неугодних їй артистів
Наталія Гулькіна прокоментувала скандал з Аллою Пугачовою
Наталія Гулькіна прокоментувала скандал з Аллою Пугачовою / Фото: скриншот

Наталія Гулькіна планує надати докази своїх слів про вплив Алли Пугачової на російський шоу-бізнес . За словами зірки 90-х, багато колег її підтримали.

Одна відома людина подзвонила мені і сказав, що про такі речі знають усі, але не всі про це говорять, тому що бояться, що їх будуть гнобити і закривати. Але я ж не кажу, що саме мені перекривали кисень, я тільки ділюся тим, що чую. Багато подякували мене за правду, – сказала Гулькина в програмі "Ти не повіриш".

Алла Пугачова відповіла на звинувачення Наталії Гулькіної
Алла Пугачова відповіла на звинувачення Наталії Гулькіної / Фото: Скріншот з YouTube

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Подейкують, що свого часу Алла Борисівна зіпсувала кар'єру Валентини Легкоступової, Ольги Зарубіної, Лікі Стар, Михайла Муромова. Пугачова всі звинувачення заперечує.

Щоб я комусь перекривала кисень? Я була відома і улюблена всіма співачка! Ні, це смішно, – сказала Алла Пугачова.

Раніше Алла Борисівна і в Instagram відповіла на звинувачення Наталії Гулькіної.

Люди, люди, люди! Нічого зі мною не зробити вам. Я давно не вірю злим словами. Чи не брешіть і будете здоровіше. Бог вам суддя, – процитувала слова своє пісні Пугачова.

Алла Пугачова
Алла Пугачова / Фото: instagram.com/alla_borisovna_fan15

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Гулькина здивована реакцією Алли Борисівни і стверджує, якби вся ця ситуація не була б правдою, Примадонна точно не стала б писати про це пост в соціальних мережах.

Я весь час намагаюся своїми силами рухатися. Як можу, так і тримаюся на плаву. Ну що ж, закриють – значить закриють. Мене не було на центральних каналах і великих концертах, я нічого не втрачаю абсолютно. Буду збирати факти, вже у мене є підтверджені, – сказала Наталія Гулькіна

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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