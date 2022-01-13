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Зірка Аквамена Джейсон Момоа розлучився з дружиною через 17 років стосунків

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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13 січня, 09:48
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Актор Джейсон Момоа опублікував заяву, в якій розповів, що вони з Лізою Боне більше не пара
Джейсон Момоа та Ліза Боне оголосили про розлучення
Джейсон Момоа та Ліза Боне оголосили про розлучення / Фото: Getty Images

Ось і перше розставання у Голлівуді. Хто став ініціатором розлучення невідомо. Джейсон Момоа та Ліза Боне вирішили не вдаватися до подробиць розлучення.

Ділимося нашими сімейними новинами. Ми розходимося. Ми ділимося цим не тому, що вважаємо, що це варте новин, а щоб ми могли зробити це з гідністю та чесністю. Ми звільняємо друг одного, щоб бути тими, ким ми хочемо стати у майбутньому, – написал актор в Instagram.

/ Фото: Getty Images

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Пара познайомилася у 2005 році завдяки друзям. Як зізнавався Джейсон, під час першої зустрічі він зрозумів, що Ліза та сама. 2007-го пари дочка Лола, 2008 — син Накоа-Вулф. Тільки у 2017 році Момоа та Боне вирішили офіційно узаконити свої стосунки. Варто зпзначити, що Ліза має доньку Зої Кравиць від шлюбу з рок-музикантом Ленні Кравіцем.

Раніше ми розповідали, що у грудні завершилося найзатяжніше розлучення в історії Голлівуду. Арнольд Шварценеггер офіційно розлучився з дружиною через 10 років після розставання.

Еліна Пелешенко
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