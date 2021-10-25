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Зірка Діамантової руки Світлична пропала в Москві – ЗМІ

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
25 жовтня, 11:54
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Родичка 81-річної акторки звернулася в поліцію. За її словами, Світлана Світлична вже кілька днів не виходить на зв'язок
Родичка Світлани Світличної заявила про зникнення актриси
Родичка Світлани Світличної заявила про зникнення актриси / Фото: Wikipedia, YouTube

Незабаром син Світлани Світличної розповів співробітникам поліції, що його мати пропала 21 жовтня. Де вона перебуває – близькі не знають.

Після того, як ЗМІ поширили інформацію про зникнення артистки, друг Світличної, актор Іван Ніколаєв, заявив, що вона не пропала, а переїхала ближче до родичів.

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Джерело додало, що сама Світлана не хоче про це говорити, пише РІА Новини.

Світлана Світлична не виходить на зв'язок з родичами / Фото: Вікіпедія

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У 2020 році зірка "Діамантової руки" отримала травму голови. Минулої весни вона зізналася, що через це її самопочуття погіршилося, частіше з'являється "депресивний настрій".

Сонце світить, а в мене радості немає, я не знаю, дійду я до магазину чи ні, – говорила Світлична в інтерв'ю.

У квітні цього року Світлана Світлична була госпіталізована з інсультом або підозрою на інсульт – офіційної заяви від актриси або її сім'ї не було. За інформацією джерел, її стан оцінювався як середньої тяжкості.

Що відомо про Світлану Світличну

Зірка і секс-символ радянського кіно народилася у Вірменській РСР у 1940 році. У 19 років вона дебютувала в кіно, а в 1968 році зіграла роль фатальної красуні в комедії Леоніда Гайдая "Діамантова рука".

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Світлана Світлична у фільмі "Місце зустрічі змінити не можна" / Фото: kino-teatr.ru

У фільмографії Світличної близько 40 картин, серед них: "Кухарка", "Місце зустрічі змінити не можна", "Їм підкоряється небо".

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Немає слів, щоб передати моє потрясіння й печаль з приводу трагічної події, що забрала життя Галини Гатчинс, дружини, матері і нашої неймовірної колеги. Я співпрацюю з поліцією і залучений до розслідування, щоб з'ясувати, як сталася ця трагедія. Я підтримую зв'язок з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та родині. Моє серце болить

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