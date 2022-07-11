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Зірка "Фантастичної четвірки" Кейт Мара вагітна

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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11 липня, 11:18
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Голлівудська актриса та її чоловік Джеймі Белл через три роки після народження первістка чекають на поповнення в сім'ї. Радісну новину зірка повідомила шанувальникам у соціальних мережах
Кейт Мара чекає на другу дитину
Кейт Мара чекає на другу дитину

39-річна Кейт Мара знову чекає на малюка. Про те, що в акторській родині буде поповнення зірка кіно, повідомила у своєму Instagram-акаунті .

Актриса опублікувала знімок із чоловіком, зроблений папарацці, і додала до нього короткий підпис: "На цьому фото нас троє".

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У коментарях пара отримала сотні коментарів від шанувальників та колег із привітаннями.

Кейт Мара та Джеймі Белл

Пара познайомилася на зйомках фільму "Фантастична четвірка" у 2014 році, а у 2015 стало відомо, що колеги зустрічаються. Через два роки відносин Кейт і Джеймі оголосили про заручини і невдовзі зіграли весілля у Лос-Анджелесі.

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Джеймі Белл та Кейт Мара
Джеймі Белл та Кейт Мара

У травні 2019 року у подружжя народилася дочка. Незважаючи на те, що малечі вже три роки, знамениті батьки не поспішають розкривати її ім'я та не діляться її фотографіями у соціальних мережах. Також у Джеймі є син від першого шлюбу з актрисою Еван Рейчел Вуд.

Кейт Мара з дочкою
Кейт Мара з дочкою / Фото: Marieclaire

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Як розповіла Мара в підкасті доктора Берліна, за три місяці до того, як завагітніти дочкою, у неї стався викидень. Виявилося, що у зірки "Карткового будиночка" була пошкоджена яйцеклітина і плід не зміг правильно розвиватися.

Раніше стало відомо, що зірка "Венома" та "Горбатої гори" Мішель Вільямс чекає на третю дитину.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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