Зірка "Фантастичної четвірки" Кейт Мара вагітна

39-річна Кейт Мара знову чекає на малюка. Про те, що в акторській родині буде поповнення зірка кіно, повідомила у своєму Instagram-акаунті .
Актриса опублікувала знімок із чоловіком, зроблений папарацці, і додала до нього короткий підпис: "На цьому фото нас троє".
У коментарях пара отримала сотні коментарів від шанувальників та колег із привітаннями.
Кейт Мара та Джеймі Белл
Пара познайомилася на зйомках фільму "Фантастична четвірка" у 2014 році, а у 2015 стало відомо, що колеги зустрічаються. Через два роки відносин Кейт і Джеймі оголосили про заручини і невдовзі зіграли весілля у Лос-Анджелесі.
У травні 2019 року у подружжя народилася дочка. Незважаючи на те, що малечі вже три роки, знамениті батьки не поспішають розкривати її ім'я та не діляться її фотографіями у соціальних мережах. Також у Джеймі є син від першого шлюбу з актрисою Еван Рейчел Вуд.
Як розповіла Мара в підкасті доктора Берліна, за три місяці до того, як завагітніти дочкою, у неї стався викидень. Виявилося, що у зірки "Карткового будиночка" була пошкоджена яйцеклітина і плід не зміг правильно розвиватися.
Раніше стало відомо, що зірка "Венома" та "Горбатої гори" Мішель Вільямс чекає на третю дитину.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"