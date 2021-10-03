Зірка Моєї прекрасної няні госпіталізована з коронавірусом

Ольга Прокоф'єва потрапила до лікарні після зараження коронавірусною інфекцією. За інформацією ЗМІ, хвороба в акторки протікає в легкій формі

Актриса Ольга Прокоф'єва госпіталізована з COVID-19 / Фото: instagram.com/official_prokofyeva

Про госпіталізацію 58-річної Ольги Прокоф'євої стало відомо сьогодні. Після повернення з Краснодара в Москву екранна Жанна Аркадіївна з серіалу "Моя прекрасна няня" скаржилася на кашель і слабкість.

Вона зробила ПЛР-тест, який дав позитивний результат.

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Акторка лікувалася вдома, але незабаром відчула нездужання, і медики забрали Прокоф'єву в лікарню, пише телеграм-канал Mash. За різними даними, у Ольги Прокоф'євої легка або средньотяжка форма COVID-19.

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Російська акторка Ольга Прокоф'єва відома широкому загалу своєю роллю в серіалі "Моя прекрасна няня", де також знімалися Анастасія Заворотнюк і Сергій Жигунов.

З 1985 року Прокоф'єва грає в московському театрі імені В. Маяковського.

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Нещодавно дочка онкохворої акторки з "Моєї прекрасної няні" Анна Заворотнюк перехворіла на ковід. Як розповіла дівчина, під час хвороби у неї пропали смак і нюх, а ще погіршився слух.

Як зірки ставляться до вакцинації, дивіться в сюжеті:

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