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Зірка Моєї прекрасної няні госпіталізована з коронавірусом

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
3 жовтня, 15:17
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Ольга Прокоф'єва потрапила до лікарні після зараження коронавірусною інфекцією. За інформацією ЗМІ, хвороба в акторки протікає в легкій формі
Актриса Ольга Прокоф'єва госпіталізована з COVID-19
Актриса Ольга Прокоф'єва госпіталізована з COVID-19 / Фото: instagram.com/official_prokofyeva

Про госпіталізацію 58-річної Ольги Прокоф'євої стало відомо сьогодні. Після повернення з Краснодара в Москву екранна Жанна Аркадіївна з серіалу "Моя прекрасна няня" скаржилася на кашель і слабкість.

Вона зробила ПЛР-тест, який дав позитивний результат.

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Акторка лікувалася вдома, але незабаром відчула нездужання, і медики забрали Прокоф'єву в лікарню, пише телеграм-канал Mash. За різними даними, у Ольги Прокоф'євої легка або средньотяжка форма COVID-19.

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Російська акторка Ольга Прокоф'єва відома широкому загалу своєю роллю в серіалі "Моя прекрасна няня", де також знімалися Анастасія Заворотнюк і Сергій Жигунов.

З 1985 року Прокоф'єва грає в московському театрі імені В. Маяковського.

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Нещодавно дочка онкохворої акторки з "Моєї прекрасної няні" Анна Заворотнюк перехворіла на ковід. Як розповіла дівчина, під час хвороби у неї пропали смак і нюх, а ще погіршився слух.

Як зірки ставляться до вакцинації, дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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