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Зірка серіалу "Друзі" Метью Перрі знову налякав своїм зовнішнім виглядом (фото)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
4 жовтня, 18:17
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Виконавця ролі Чендлера Бінга в культовому серіалі "Друзі" Меттью Перрі сфотографували папараці під час його поїздки в Лос-Анджелес. Актор виглядав не так, як уявляли шанувальники
Меттью Перрі налякав шанувальників зовнішнім виглядом
Меттью Перрі налякав шанувальників зовнішнім виглядом / Фото: Скріншот из Daily Mail

52-річний Меттью Перрі через чотири місяці після виходу спецепізоду "Друзі: Возз'єднання", був помічений в районі Лос-Феліс в Лос-Анджелесі з сигаретою в руках і з дуже стомленим виразом обличчя. Актор зупинився у Starbucks, щоб випити велику склянку кави, і тоді його сфотографували в повний зріст. Меттью виглядав так, ніби набрав вагу.

На фото, опублікованих виданням Daily Mail, Перрі одягнений в мішкувату сіру футболку, шорти Nike і чорні кросівки. На інших кадрах, де актора застали в машині, він висунув руку з відкритого вікна авто і розмовляв зі своїм другом, який сидів поруч.

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Меттью Перрі зняли папарацці в Лос-Анджелесі
Меттью Перрі зняли папарацці в Лос-Анджелесі / Фото: Скріншот из Daily Mail

Меттью Перрі стурбував своєю поведінкою ще напередодні виходу возз'єднання "Друзів". Тоді в проморолику актор невиразно говорив і ледь не засинав. Як з'ясувалося потім, в день зйомок відео Меттью зробили стоматологічну операцію, через що йому просто було боляче.

Проте всім відомо, що ще під час зйомок "Друзів" Метью Перрі боровся з наркотичною залежністю. Це не тільки позначилося на його здоров'ї, але і зовнішньому вигляді. На якийсь час актор зник з радарів і про нього майже нічого не було чутно.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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