Актриса Ганна Хількевич на 24-й день вторгнення Росії в Україну опублікувала посаду на підтримку російської агресії

Ганна Хількевич висловилася про російську агресію / Фото: скриншот

Зірка серіалу "Універ" опублікувала пост на підтримку Росії. Хількевич засудила зірок, які виїжджають із росії. Вона наголосила, що нікуди емігрувати не збирається.

Моя думка, що в країні повинні жити люди, які люблять і підтримують свою країну! А не навпаки. Саме народ, населення країни задають загальний темп, енергію та двигун держави.

/ Фото: Instagram

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Російська актриса висловилася і про санкції проти Росії.

Нас не налякати санкціями, заборонами та погрозами. Росія не веде подвійну гру. Росія завжди з розкритими обіймами зустрічала та приймала. Але це від великодушності і бажання побудувати довірчі дружні міжнародні відносини, а чи не через слабкості. А зараз настав час показати себе. Показати всю силу та міць нашої дивовижної країни, наповненої талановитими, прекрасними та сильними духом людьми!

/ Фото: скриншот

За словами Хількевича, все в них вийде і санкції називає новими можливостями

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Треба вивчати історію своєї країни, а не читати "псевдоновості", що незрозуміло звідки взялися, тоді картина стане ясною і не потрібно буде звіряти джерела в пошуках істини. Я росіянка. І я пишаюсь цим. Я із країною. Я вдома. І ще. У цей непростий час нашому президентові особливо потрібна підтримка. Повірте, це робити треба не заради себе, а заради нас, заради майбутнього нашої великої та могутньої росії.

До ckjdf, актриса Ганна Кузіна, яка прославилася завдяки ролі Яни Семакіної в "Універі", засудила дії путіна та подякувала ЗСУ за захист.

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