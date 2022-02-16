Зірка "Вікінгів" Кетрін Винник знову підтримала українців у цей непростий час

Популярна актриса не забуває про свою історичну батьківщину і всіляко хоче їй допомогти

Актриса знову підтримала історичну батьківщину / Фото: instagram.com/katherynwinnick

Сьогодні українські зірки вітають країну з Днем єднання, датою, яку ініціював президент Володимир Зеленський. Наразі до України звернено всі погляди світу у зв'язку з численними новинами про загрози вторгнення РФ. Тим паче цінні слова підтримки від тих впливових людей, які не забувають батьківщину та привертають увагу до проблеми у контексті світової громадськості.

Вкотре продемонструвала підтримку Кетрін Винник, канадська акторка з українським корінням та зірка серіалу "Вікінги". На своїй сторінці в інстаграм вона опублікувала пост із такими важливими для нас словами.

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У цей тривожний час сила – в єдності!

Коротко про Кетрін Винник

Кетрін Винник – канадська акторка українського походження. Батьки актриси – українці, вони були змушені зі своїми батьками переїхати до Канади 1948 року. Артистка у 2021-му році вперше побувала на історичній батьківщині, непогано розмовляє українською і навіть знає народні пісні.

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Також в інтерв'ю вона зізнавалася, що хотіла б втілити у кіно образ сильної української жінки, наприклад, княгині Ольги.

Кетрін Винник / Фото: instagram.com/katherynwinnick

Що стосується кіно, ви могли бачити її у таких фільмах та серіалах: "Закон і порядок: Злочинний намір", "50 перших поцілунків", "Доктор Хаус", "Закон і порядок", "Темна вежа", "Безкрайнє небо", "Заступник", "Фальшивомонетник", але широкій публіці акторка відома за роллю у канадському серіалі "Вікінги".

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