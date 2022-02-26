Зірка Володаря перснів Елайджа Вуд висловився на підтримку України

Дедалі більше знаменитостей пишуть у соцмережах про російську агресію та закликають зупинити війну

Елайджа Вуд підтримав Україну / Фото: twitter.com/elijahwood

Голлівудська зірка Мілла Йовович напередодні емоційно про війну Росії проти України. Підтримала нас і Мадонна, яка відкрито послала Путіна.

Елайджа Вуд, який виконав роль Фродо у трилогії "Володар перснів" також не залишився байдужим. Актор опублікував у Twitter-акаунті коротке повідомлення:

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Моє серце з Україною та українцями.

Скріншот: twitter.com/elijahwood

У 2005 році Елайджа Вуд знімався у фільмі "Все ясно", сюжет якого розвивається навколо єврейського хлопця, який вирушив до України, а саме до Одеси. Картину зняв голлівудський актор Лев Шрайбер, чий дідусь був українцем.

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Кадр із фільму "Все ясно" / Скріншот із відео

"Все ясно" знімали переважно в Чехії, натомість одного з персонажів – перекладача-невуча зіграв народжений в Україні музикант Євген (Юджин) Хутц – лідер гурту Gogol Bordello.

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Раніше Арнольд Шварценеггер публічно підтримав Україну. Американський кіноактор та 38-й губернатор Каліфорнії зізнався, що його надихає хоробрість та людяність українського народу.

Мої думки із українським народом. Мене кілька разів просили про інтерв'ю, але я вважаю, що всі новини мають бути зосереджені на тому, що відбувається в Україні. На трагедії, яка розбила наші серця, та на мужності українського народу, яка надихає нас, – написав Арні.

Раніше відомий режисер Девід Лінч особисто звернувся до Путіна: "Ви сієте смерть та руйнування".