Зірку Діамантової руки Світличну госпіталізували

Світлана Світлична, яка нещодавно потрапила у скандал через своє фейкове зникнення , знаходиться у реанімації . Про це розповіла онука актриси Марія Івашова.
Двері ніхто не відчинив. Виявилось, що бабуся звернулася до консьєржа, викликала швидку, погодилася на госпіталізацію. Її поклали у нейрохірургічну реанімацію, а там немає мобільних телефонів. Можна спілкуватися тільки з лікарем, – цитує внучку артистки StarHit.
Актриса потрапила до лікарні ще наприкінці жовтня. Як стверджує Марія, Світлана Світлична дуже переживала через історію зі зникненням.
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Але як пише Telegram-канал Звездач , син Світличної Олексій Івашов інформацію про госпіталізацію спростовує, а невістка Ольга каже, що актриса перебуває у лікарні, але не у реанімації.
За словами невістки, Світлана Світлична проходить планове лікування.
Нагадаємо, у жовтні кілька днів у Москві шукали радянську актрису, але з'ясувалося, що вона нікуди не пропадала. Світлана Світлична спеціально не брала телефон і ховалася задля участі у ток-шоу . Зірка "Діамантової руки" Світлана Світлична заявила, що пішла з дому через проблеми у сім'ї. За словами артистки, у неї вже довгий час не складаються стосунки із сином та невісткою.
Що відомо про Світлану Світличну
Зірка та секс-символ радянського кіно народилася в Вірменській РСР у 1940 році. У 19 років вона дебютувала в кіно, а в 1968 зіграла роль фатальної красуні в комедії Леоніда Гайдая "Діамантова рука".
У фільмографії Світличної близько 40 картин, серед них: "Стряпуха", "Місце зустрічі змінити не можна", "Їм підкорюється небо".
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