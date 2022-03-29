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Зірки Little Big висловилися проти війни в Україні: фото говорять самі за себе

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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29 березня, 10:09
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Ілля Прусікін та Софія Таюрська опублікували знімки, де все зрозуміло без слів
Артисти Little Big опубліковали фото в підтримку України
Артисти Little Big опубліковали фото в підтримку України / Фото: instagram.com/iliyaprusikin, instagram.com/sonyatayurskaya

Більше місяця Росія веде війну проти України, яку продовжує називати "спецоперацією". Пропагандисти брешуть, постійно в ефірах показують відверту брехню і на рівні закону забороняють війну називати війною. Але, як і раніше, є люди, які не хочуть брати участь у цих жахливих проявах кривавого режиму.

Сьогодні в Instagram зірок Little Big – Іллі Прусикина та Софії Таюрської – з'явилися фото, де все ясно без додаткового контексту. Артисти назвали війну війну, а знімки зроблено на тлі ландшафту у кольорах українського прапора.

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Ілля Прусікін/Фото: Instagram

Соня Таюрська/Фото: Instagram

24 лютого, коли Росія підло напала на Україну, вони без слів висловлювалися проти того, що відбувається. Наразі їхні сторінки в Instagram – це маніфест проти російського вторгнення до України. Вони видалили всі попередні публікації, залишивши лише головні, як це робили нещодавно в акаунтах Демна Гвасалія та Баленсіага.

Ілля Прусікін/Фото: Instagram

Хочеться вірити, що учасники Little Big, найпопулярнішої в Росії групи, використають свій голос, щоб зупинити військове безумство Путіна в Україні, адже у них величезна армія шанувальників!

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Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич, Олексій Кортнєв,Лія Ахеджакова, Максим Галкін не побоялися висловитись на підтримку України.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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