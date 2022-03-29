Зірки Little Big висловилися проти війни в Україні: фото говорять самі за себе

Більше місяця Росія веде війну проти України, яку продовжує називати "спецоперацією". Пропагандисти брешуть, постійно в ефірах показують відверту брехню і на рівні закону забороняють війну називати війною. Але, як і раніше, є люди, які не хочуть брати участь у цих жахливих проявах кривавого режиму.
Сьогодні в Instagram зірок Little Big – Іллі Прусикина та Софії Таюрської – з'явилися фото, де все ясно без додаткового контексту. Артисти назвали війну війну, а знімки зроблено на тлі ландшафту у кольорах українського прапора.
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24 лютого, коли Росія підло напала на Україну, вони без слів висловлювалися проти того, що відбувається. Наразі їхні сторінки в Instagram – це маніфест проти російського вторгнення до України. Вони видалили всі попередні публікації, залишивши лише головні, як це робили нещодавно в акаунтах Демна Гвасалія та Баленсіага.
Хочеться вірити, що учасники Little Big, найпопулярнішої в Росії групи, використають свій голос, щоб зупинити військове безумство Путіна в Україні, адже у них величезна армія шанувальників!
Нагадаємо, раніше Андрій Макаревич, Олексій Кортнєв,Лія Ахеджакова, Максим Галкін не побоялися висловитись на підтримку України.
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