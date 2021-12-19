Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
👊 Берінчик виграв! 😷 Омікрон в Україні 🎅 День Святого Миколая 🌲 Головна ялинка країни

Скандал з роляті

Зломовчання. Огляд

Крах Містера Біга

Новорічні фільми

Шоу "Маска". Сезон 2

Копія Ріанни
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Зірки Володаря кілець перетворилися на хіп-хоп-хоббітів у святковому реп-кліпі

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні
19 грудня, 16:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Акторський склад "Володаря кілець: Братство каблучки" випустив оригінальну реп-пісню, щоб відсвяткувати 20-річчя кінотрилогії
Актори фільму Володар кілець взяли участь до кліпу
Актори фільму Володар кілець взяли участь до кліпу / Фото: Скриншот из YouTube/The Late Show with Stephen Colbert

Новий сингл, названий "The # 1 Trilly", показали в недавньому випуску шоу The Late Show зі Стівеном Колбертом на честь 20-річчя Властелина кілець, що наближається.

Серед зірок у музичному відео взяли участь Стівен Колберт та Джон Батіста, а також запрошені актори відомої франшизи як репери, включаючи Ліл Меррі (Домінік Монаган), Біг Піппін (Біллі Бойд), $amwi$eG (Шон Естін) та Фродо Мота , Беггінс (Елайджа Вуд) плював римами

Реклама

Окрім безлічі посилань на роботу Толкіна, у кліпі з'явилися професійні репери Method Man та Killer Mike. Протягом усієї пісні репери звертаються до інших відомих кінотрилогій, таких як Індіана Джонс, Назад у майбутнє, Хрещений батько і Темний лицар.

Колберт також зазначив про відсутність святкування ювілею трилогії, зазначивши, що двадцятиліття Гаррі Поттера відзначають, а Володаря кілець – ні.

Реклама

Перший фільм трилогії Пітера Джексона "Братство кілець", був вперше випущений у кінотеатрах США 19 грудня 2001 р. За ним відбулася прем'єра "Дві вежі" у 2002 році та "Повернення короля" у 2003 році.

Фільми отримали визнання глядачів і зібрали понад 2,9 мільярда доларів по всьому світу і заробивши загалом 30 номінацій на премію Оскар та 17 перемог, включаючи найкращий адаптований сценарій, найкращого режисера та найкращий фільм.

Читайте також:

Реклама

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Завжди було легко ненавидіти і руйнувати. Будувати і плекати набагато складніше.

Єлизавета II царююча королева Великобританії
Цитати Її Величності
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів
Весілля року
Періс Гілтон & Картер Реум
Деталі зіркового весілля
Зірка 2000-х
Куди зникла співачка Лама
Дивитися інтерв'ю
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти