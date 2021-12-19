Зірки Володаря кілець перетворилися на хіп-хоп-хоббітів у святковому реп-кліпі

Акторський склад "Володаря кілець: Братство каблучки" випустив оригінальну реп-пісню, щоб відсвяткувати 20-річчя кінотрилогії

Актори фільму Володар кілець взяли участь до кліпу / Фото: Скриншот из YouTube/The Late Show with Stephen Colbert

Новий сингл, названий "The # 1 Trilly", показали в недавньому випуску шоу The Late Show зі Стівеном Колбертом на честь 20-річчя Властелина кілець, що наближається.

Серед зірок у музичному відео взяли участь Стівен Колберт та Джон Батіста, а також запрошені актори відомої франшизи як репери, включаючи Ліл Меррі (Домінік Монаган), Біг Піппін (Біллі Бойд), $amwi$eG (Шон Естін) та Фродо Мота , Беггінс (Елайджа Вуд) плював римами

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Окрім безлічі посилань на роботу Толкіна, у кліпі з'явилися професійні репери Method Man та Killer Mike. Протягом усієї пісні репери звертаються до інших відомих кінотрилогій, таких як Індіана Джонс, Назад у майбутнє, Хрещений батько і Темний лицар.

Колберт також зазначив про відсутність святкування ювілею трилогії, зазначивши, що двадцятиліття Гаррі Поттера відзначають, а Володаря кілець – ні.

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Перший фільм трилогії Пітера Джексона "Братство кілець", був вперше випущений у кінотеатрах США 19 грудня 2001 р. За ним відбулася прем'єра "Дві вежі" у 2002 році та "Повернення короля" у 2003 році.

Фільми отримали визнання глядачів і зібрали понад 2,9 мільярда доларів по всьому світу і заробивши загалом 30 номінацій на премію Оскар та 17 перемог, включаючи найкращий адаптований сценарій, найкращого режисера та найкращий фільм.

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