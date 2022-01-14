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Зятю Ольги Сумської – 39: які стосунки у акторки з Володимиром Ягличем

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
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14 січня, 11:48
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Російський актор вже більше шести років перебуває у стосунках Антоніною Паперною – старшою донькою Ольги Сумської
Що відомо про стосунки Ольги Сумської із зятем Володимиром Ягличем
Що відомо про стосунки Ольги Сумської із зятем Володимиром Ягличем / Фото: instagram.com/olgasumska, Instagram/tonya_papernaya

Пара виховує доньку та сина, але у Instagram фото з дітьми не показує. Антоніна не дуже любить говорити про своє особисте життя, але в день народження дружина опублікувала кілька спільних знімків із російським актором.

З днем народження, дорога моя людина, – написала вона.

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У коментарях Ольга Сумська однією з перших привітала зятя.

  • "З іменинником! Найщиріші вітання нашому Володі! Бути добру"
Скріншот: Instagram

У себе в InstaStories Ольга Сумська опублікувала фото актора із її донькою.

Скріншот: Instagram

В одному зі своїх інтерв'ю Ольга Сумська зізналася, що про роман доньки з актором дізналася зі ЗМІ.

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Це абсолютно нормально. Вона актриса, для мене це можна пояснити, – сказала Ольга.

Сумська завжди добре відгукується про Володимира Яглича і зазначає, вона у стосунки доньки та її обранця не лізе.

Це особистість, дуже сильний чоловік, талановитий актор. Я не наважусь щось йому радити. Не хочу отримати у відповідь непотрібні епітети

Раніше Наталія Сумська розповіла, що не спілкується з Антоніноф Паперною , і натякнула, що без політики не обійшлося

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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