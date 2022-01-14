Зятю Ольги Сумської – 39: які стосунки у акторки з Володимиром Ягличем

Пара виховує доньку та сина, але у Instagram фото з дітьми не показує. Антоніна не дуже любить говорити про своє особисте життя, але в день народження дружина опублікувала кілька спільних знімків із російським актором.
З днем народження, дорога моя людина, – написала вона.
У коментарях Ольга Сумська однією з перших привітала зятя.
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У себе в InstaStories Ольга Сумська опублікувала фото актора із її донькою.
В одному зі своїх інтерв'ю Ольга Сумська зізналася, що про роман доньки з актором дізналася зі ЗМІ.
Це абсолютно нормально. Вона актриса, для мене це можна пояснити, – сказала Ольга.
Сумська завжди добре відгукується про Володимира Яглича і зазначає, вона у стосунки доньки та її обранця не лізе.
Це особистість, дуже сильний чоловік, талановитий актор. Я не наважусь щось йому радити. Не хочу отримати у відповідь непотрібні епітети
Раніше Наталія Сумська розповіла, що не спілкується з Антоніноф Паперною , і натякнула, що без політики не обійшлося