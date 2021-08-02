16-летний сын Децла об отношениях с родней: родная бабушка рэпера не знает, что он умер

Сын российского рэпера Децла, Антоний, признался в неприязни к родителям отца. После его смерти мальчик так и не смог поладить с бабушкой и дедушкой – Ириной и Александром Толмацкими

Децл и его сын, Антоний Киселев / Фото: instagram.com/juzeppejostko, instagram.com/mercury_anthony_ioann

Рэпер Кирилл Толмацкий, известный как Децл, умер 3 февраля 2019 года из-за острой сердечной недостаточности. После его смерти в семье начался раздор – родня ссорится из-за наследства. Более того, по словам его 16-летнего сына Антония Киселева, родная бабушка рэпера до сих пор не знает о его кончине.

В интервью для ТНТ MUSIC LIVE сын Децла, Антоний Киселев признался, что после разделения наследства его дедушка не хотел отдавать деньги. До похорон отца Антоний ни разу не видел своих бабушку и дедушку, но знакомство с ними вживую не поменяло их отношения.

Я, как и отец, с дедом не в ладах. Он мне никто, мы не виделись 15 лет, и видеть его я не хочу. Он судился с нами, не хотел признавать, что я его родной внук, хотя бабушка могла на деда повлиять. Наследство разделилось на три части, моя часть осталась у них. Бабушка с дедом мне сказали: "Эти деньги у нас полежат, чтобы мама у тебя ничего не украла!" Хотя мама у меня ни разу ничего с этих денег не брала. Я оплачивал ими какое-то время школу, квартиру, – сказал Антоний.

Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) / Фото: instagram.com/juzeppejostko

Антоний добавил, что даже когда он нуждался в финансовой поддержке, родители отца ему отказывали. Парня также испугало поведение его бабушки, Ирины Толмацкой, на могиле отца. Удивило его и отношение Ирины с ее собственной мамой. Как оказалось, бабушке самого Децла так и не рассказали, что он умер.

Когда мы оставляли чай на могиле отца, она выпила этот чай, потом ходила в его шмотках, мне было неприятно. Она до сих пор держит свою маму в неведении, что папа умер, то есть родная бабушка не знает, – рассказал сын Децла.

Напомним, что после смерти Децла в семье разгорелся настоящий скандал. Родственники не могли поделить наследство, на фоне чего отец Децла засомневается, что внук ему родной и даже попросил провести ДНК-экспертизу.