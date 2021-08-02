16-річний син Децла про стосунки з ріднею: рідна бабуся репера не знає, що він помер

Син російського репера Децла, Антоній, зізнався в неприязні до батьків батька. Після його смерті хлопчик так і не зміг порозумітися з бабусею і дідусем – Іриною та Олександром Толмацькими

Децл і його син, Антоній Кисельов / Фото: instagram.com/juzeppejostko, instagram.com/mercury_anthony_ioann

Репер Кирило Толмацький, відомий як Децл, помер 3 лютого 2019 року через гостру серцеву недостатність Після його смерті в родині почався розбрат – рідня свариться через спадщину. Більш того, за словами його 16-річного сина Антонія Кисельова, рідна бабуся репера досі не знає про його кончину.

В інтерв'ю для ТНТ MUSIC LIVE син Децла, Антоній Кисельов зізнався, що після поділу спадщини його дідусь не хотів віддавати гроші. До похоронів батька Антоній ні разу не бачив своїх бабусю і дідуся, але знайомство з ними особисто залишило незмінними їхні непрості стосунки.

Я, як і батько, з дідом не в ладах. Він мені ніхто, ми не бачилися 15 років, і бачити його я не хочу. Він судився з нами, не хотів визнавати, що я його рідний онук, хоча бабуся могла на діда вплинути. Спадщина розділилося на три частини, моя частина залишилася у них. Бабуся з дідом мені сказали: "Ці гроші у нас полежать, щоб мама в тебе нічого не вкрала!" Хоча мама у мене жодного разу нічого з цих грошей не брала. Я оплачував ними якийсь час школу, квартиру, – сказав Антоній.

Репер Децл (Кирило Толмацький) / Фото: instagram.com/juzeppejostko

Антоній додав, що навіть коли він потребував фінансової підтримки, батьки батька йому відмовляли. Хлопця також злякала поведінку його бабусі, Ірини Толмацької, на могилі батька. Здивувало парубка і ставлення Ірини до її власної мами. Як виявилося, бабусі самого Децла так і не розповіли, що він помер.

Коли ми залишали чай на могилі батька, вона випила цей чай, потім ходила в його шмотках, мені було неприємно. Вона досі тримає свою маму в невіданні, що тато помер, тобто рідна бабуся не знає, – розповів син Децла.

Нагадаємо, що після смерті Децла в родині розгорівся справжній скандал. Родичі не могли поділити спадщину, на тлі чого батько Децла засумнівається, що онук йому рідний і навіть попросив провести ДНК-експертизу.