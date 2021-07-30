237 способов отметить День друзей

30 июля во всем мире отмечают Международный День дружбы. Этот праздник ООН утвердил в 2011 году, чтобы напомнить, как друзья важны друг другу

Кадр из сериала "Друзья" / Фото: themoviedb.org

У Международного дня друзей есть и более глобальная цель – подчеркнуть отношения между странами для установления мира и налаживания международных связей. Кроме того, это также прекрасный повод, чтобы встретиться со своими друзьями в легкой обстановке, вспомнить старое, помечтать о будущем, поделиться новостями.

А еще лучше – провести вечер в приятной компании за просмотром полюбившегося сериала "Друзья" (1994-2004) и недавно вышедшего эпизода "Друзья: Воссоединение" (2021) на OLL.TV. Начните просмотр с любой из 237 серий – хорошее настроение и отличный юмор гарантированы.

В спецэпизоде "Друзья: Воссоединение", который на украинском озвучили актеры дубляжа, чьими голосами говорили герои еще в 2000-х, шесть актеров вспомнают самые яркие моменты шоу. С ними снялись и сами создатели сериала, а также ведущий Джеймс Корден и другие приглашенные звезды, включая Леди Гагу и Риз Уизерспун. В итоге получилось удивительно эмоциональное ток-шоу, наполненное неожиданными откровениями, воспоминаниями и эмоциями актеров.

Спецэпизод сериала "Друзья" / Фото: Warner Bros. Pictures Реклама

Как родилась идея сериала "Друзья", был ли роман у Дженнифер Энистон и Дэвида Швиммера, как Лиза Кудроу получила роль – на эти и многие другие интригующие вопросы есть ответы в спецэпизоде "Друзья: Воссоединение".

Ранее мы поделились 10 главными моментами спецэпизода "Друзья: Воссоединение".