237 способів відзначити День друзів

30 липня під всьому світу відзначають Міжнародний День дружби. Це свято ООН затвердив в 2011 році, щоб нагадати, як друзі важливі одне одному

Кадр з серіалу "Друзі" / Фото: themoviedb.org

У Міжнародного дня друзів є і більш глобальна мета – підкреслити відносини між країнами для встановлення миру і налагодження міжнародних зв'язків. Крім того, це також чудова нагода, щоб зустрітися зі своїми друзями в легкій обстановці, згадати старе, помріяти про майбутнє, поділитися новинами.

А ще краще – провести вечір в приємній компанії за переглядом улюбленого серіалу "Друзі" (1994-2004) і нового спецепізоду "Друзі: Возз'єднання" (2021) на OLL.TV. Почніть перегляд з будь-якої з 237 серій – гарний настрій і відмінний гумор гарантовані.

У спецепізоді "Друзі: Возз'єднання", який українською озвучили актори дубляжу, чиїми голосами говорили герої ще у 2000-х, шість акторів згадають найяскравіші моменти шоу. З ними знялися і самі творці серіалу, а також ведучий Джеймс Корден та інші запрошені зірки, включаючи Леді Гагу і Різ Візерспун. У підсумку вийшло напрочуд емоційне ток-шоу, наповнене несподіваними одкровеннями, спогадами та емоціями акторів.

Спецепізод серіалу "Друзі" / Фото: Warner Bros. Pictures Реклама

Як народилася ідея серіалу "Друзі", чи був роман у Дженніфер Еністон і Девіда Швіммера, як Ліза Кудроу отримала роль – на ці та багато інших гостроцікавих питань є відповіді в спецепізоді "Друзі: Возз'єднання".

Раніше ми поділилися 10 головними моментами спецепізоду "Друзі: Возз'єднання".