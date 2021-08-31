24 года без нее. Вспоминаем бунтарку и икону стиля Леди Ди в 10 фотографиях

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе 24 года. Вспоминаем, какой она была при жизни / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Недавно мы рассказали, кто из членов королевской семьи был для Дианы примером, а сегодня, в годовщину ее смерти, предлагаем вспомнить, какой была Леди Ди.

Мы собрали 10 фотографий, которые раскрывают личность Дианы – она была стильной, веселой, милосердной, доброй, немного бунтаркой, смелой, дерзкой и сексуальной. За свою короткую жизнь она успела стать любимицей не только британцев, но и миллионов других людей по всему миру.

Это фото было сделано в октябре 1985 года. На снимке фотограф запечатлел момент, когда 25-летняя принцесса Диана играет со своим старшим сыном, принцем Уильямом, в его игровой комнате в Кенсингтонском дворце.

Принцесса Диана и принц Уильям / Фото: Getty Images

Кадр был сделан в 1991 году, когда Леди Ди наперекор всем королевским традициям в очередной раз приняла участие в школьном "Забеге мам" во время спортивного дня в школе принца Уильяма. Диана никогда не боялась показаться смешной, забавной или неловкой.

Принцесса Диана участвует в забеге / Фото: Getty Images

Диана любила своих сыновей, пусть даже не всегда ей удавалось уделять им столько времени, сколько хотелось бы. Это фото было сделано в 1992 году. На снимке Диана и принц Гарри спускаются по горке в парке развлечений Thorpe Park Resort.

Принцесса Диана c принцем Гарри в Thorpe Park Resort. 1992 год / Фото: Getty Images

Еще одна милая и трогательная фотография принцессы Дианы с принцем Гарри, сделанная в 1987 году.

Принцесса Диана и принц Гарри, 1987 год / Фото: Getty Images

Интересно, как в детстве выглядела принцесса Диана? А вот как! Кадр недавно был опубликован на странице родного брата Дианы, Чарльза Спенсера.

Принцесса Диана в детстве / Фото: instagram.com/althorphouse

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Еще одно архивное фото Дианы. На снимке Леди Ди запечатлена вместе с братом.

Принцесса Диана и ее брат Чарльз Спенсер / Фото: instagram.com/royalcollectiontrust

Многие восхищались и до сих пор продолжают восхищаться элегантным и романтичным стилем Леди Ди. На фото Диана сидит на ступеньках своего дома, Хайгроув Хаус, в Даутоне, Глостершир. Фото было сделано 18 июля 1986 года.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Принцессу Диану многие называли "королевой людских сердец". Она часто принимала участие в различных благотворительных миссиях и миротворческих инициативах. Фото было сделано в Анголе в 1997 году. Диана посетила центр помощи пострадавшим в гражданской войне.

Принцесса Диана в Анголе, 1997 год / Фото: Getty Images

Это фото лишь недавно опубликовал один из старых друзей Леди Ди – Джанкарло Джаметти, итальянский бизнесмен и сооснователь модного дома Valentino.

На фото вместе с Дианой позирует Джанкарло, а также Кирилл, принц Преславский (также известный как Кирилл Саксен-Кобургский), сын Симеона Борисова фон Саксен-Кобург-Гота, последнего правящего царя Болгарии, премьер-министра Болгарии с 2001 по 2005 год.

Принцесса Диана в компании друзей / Фото: instagram.com/giancarlogiammetti

А вот еще одно фото принцессы на яхте. Молодая, красивая и радостная принцесса Диана. Снимок был сделан в июле 1997 года, за месяц до гибели...

Принцесса Диана за месяц до гибели, 1997 год / Фото: Getty Images

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