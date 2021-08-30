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Не Елизавета II: кому из королевской семьи пыталась подражать принцесса Диана

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
30 августа, 15:48
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Завтра исполняется 24 года со дня гибели принцессы Дианы. Королевский биограф в канун годовщины смерти решил рассказать, кто из королевской семьи был для леди Ди примером
Двоюродная сестра Елизаветы II была примером для подражания принцессы Дианы
Двоюродная сестра Елизаветы II была примером для подражания принцессы Дианы / Фото: Getty Images

Отношения принцессы Дианы с членами королевской семьи до сих пор обсуждаются в СМИ. Королевские эксперты отмечают, мама принцев Уильяма и Гарри была в хороших отношениях с Елизаветой II и принцем Филиппом. Но любимица британцев хотела быть похожей не на королеву, а на ее двоюродную сестру – принцессу Александру Кентскую. Об этом пишет Daily Star.

Потому что именно она первой выбрала для себя роль "народной принцессы". Она всегда отлично выглядела на публике, уточняла, где находятся фотографы, любезно общалась с ними и позволяла сделать снимок, о котором они мечтали, – рассказал биограф Хьюго Викерс.

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Принцесса Диана и Александра Кентская
Принцесса Диана и Александра Кентская / Фото: Getty Images

Принцесса Диана старалась подражать не только публичному поведению двоюродный сестры Елизаветы II, но и брала во внимание ее профессиональные качества.

Александра Кентская нередко заменяла Ее Величество в международных турах и официальных встречах, она посвятила свою жизнь монархии — занималась делами короны, патронировала массу организаций и фондов, уделяла время благотворительности. Принцесса Диана хотела быть похожей на нее, и во многом ей это удалось, – отметил биограф.

Александра Кентская
Александра Кентская / Фото: Getty Images

Напомним, недавно стало известно, что BBC готовится выплатить королевской семье компенсацию в размере 1,5 миллиона долларов за обман во время интервью принцессы Диане.

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На какие знаки судьбы принцессе Диане следовало обратить внимание – смотрите в сюжете:

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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