5 личных признаний танцующего судьи шоу "Співають всі" Александра Прохорова

Хореограф откровенно рассказал о своем весе, потерянных проектах, как поменялась его жизнь после карантина.

Хореограф Александр Прохоров стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

В августе состоится премьера шоу Співають всі на телеканале Украина, где участников песенного конкурса будут оценивать сразу 100 членов жюри. Одним из них стал танцор Александр Прохоров.

Мы собрали 5 личных признаний танцующего судьи шоу "Співають всі" об участии в шоу, карантине, лишнем весе и отдыхе.

Об участии в шоу "Співають всі"

Для Александра быть судьей вокального шоу в новинку, но он любит эксперименты и пробует себя в разны жанрах и направлениях.

Судить участников он будет строго и жалеть никого не станет:

Я никогда не жалею участников. Любой их промах – для меня минус. Человек должен серьезно и ответственно подходить ко всему за что берется. Если это конкурс – нужно приложит больше усилий.

В судействе на шоу Прохоров будет опираться на свои ощущения и чувства, а при оценивании в первую очередь будет смотреть на харизму и энергетику участника, а не на вокал.

Хореограф Александр Прохоров стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

О карантине и его последствиях

Карантин заставил Александра задуматься над тем, что он очень мало времени проводит со своими родными. Теперь ситуация поменялась:

Я стал больше находиться рядом с близким. Это такой кайф, просто общаться, узнать истории их своего детства. Я также немного изменил свою деятельность. По-прежнему в хореографии, но больше занялся преподаванием, больше даю индивидуальных уроках.

У карантина были и положительные последствия – хореограф начал ходить в спортзал. Раньше ему не хватало на него времени, но карантин стал волшебным пенделем и теперь Александр тренируется в зале 3 раза в неделю.

О лишнем весе

Первая волна карантина с его самоизоляцией привела к тому, что хореограф набрал немного лишнего веса, но с возобновлением работы – быстро вернулся в форму.

Сейчас Александр набрал 8 килограмм мышечной массы, и очень доволен результатом.

Хореограф Александр Прохоров стал судьей шоу "Співають всі" / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

О танцах

Чтобы научить человека танцевать, важно, чтобы у него самого было желание это делать. Александр говорит, что часто люди сами говорят, что у них нет чувства ритма, занижают свои возможности и не осознают, как много в них сокрыто. Нужно просто правильно преподнести это человеку, и он сам увидит, что все возможно.

Об идеальном утре и отдыхе

Хореограф признается, что ему очень сложно рано просыпаться, но из-за графика и режима он все успевает. Его день выглядит так:

Как правило мой подъем в 8:00, завтрак, несколько тренировок, участие в проектах, и вечером, усталый, но довольный, занимаюсь домашними делами, и после полуночи ложусь спать.

Любимое место отдыха для Александра – родительский дом, где он всегда набирается сил. Но еще, он много путешествует заграницей, где совмещает отдых с работой. Особенно любит Азию и Италию:

Очень люблю Италию, все что солнце, качь, драйв – мне нравится, главное – температура на улице +28 градусов.

Как раскачать 100 звезд в шоу "Співають всі" – смотрите видео:

Ранее стало известно, что победитель нового шоу Співають всі получит полмиллиона гривен.